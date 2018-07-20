«Встать с табличкой на вокзале» — как «серому» арендодателю укрыться от big data

правительстве Москвы нашли механизм, позволяющий выявить «серых» арендодателей, сдающих квартиры нелегально и не платящих налоги. Нарушителей находят при помощи анализа больших данных «big data» в интернете.

Как это работает и можно ли спрятаться от этой системы, рассказал в интервью Пятому каналу научный сотрудник лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИ РАН Андрей Чечулин. По его словам, суть новации в том, что если раньше объявления о сдаче квартир в интернете искали люди — полицейские или налоговики — и возможности их были ограничены, то теперь процесс собираются автоматизировать.

— Что такое big data? Big data — это когда у нас есть большие объемы данных, и мы пытаемся из них получить информацию. Просмотреть сайты и выписать оттуда адреса тех, кто сдает квартиру — это обычный анализ данных. Биг дата — это когда шерстится «вконтакте», какие-то околосоциальные сети, и смотрится — кто-то пишет «Ребята, сдаю квартиру», не формальные объявления, а свободным текстом, все это собирается и благодаря этому можно обнаружить тех, кто не очень явно пишет объявления. Что это позволит сделать: теоретически, это позволит выявить тех, кто, скорее всего, сдает квартиру. Туда можно будет послать участкового, и если по результатам живой проверки обнаружится, что квартира действительно сдается, тогда уже можно будет выписать налоги, штрафы и так далее, — объясняет Андрей Чечулин.

Спрятаться от big data можно, разве что, встав с объявлением на вокзале. Но тогда круг потенциальных квартиросъемщиков будет сильно ограничен. Однако, есть вероятность, что при соблюдении конспирации нелегальный арендодатель и не попадет в поле зрения контролирующих органов.

— Обнаруживают не факт сдачи квартиры, а обнаруживают факт рекламы квартиры, по которой уже идет целевая проверка. Чем более неявно вы напишете объявление, тем меньше людей вас прочитает, и тем меньше вероятность, что вы попадете на проверку полиции. Но при этом вы потеряете и часть потенциальных клиентов, — считает эксперт.