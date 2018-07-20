Ещё
В воронежском музее подвели итоги графического эксперимента художников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воронежском музее подвели итоги графического эксперимента художников 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Выставка — результат экспериментальных мастер-классов художника-графика Дениса Булавинцева. В историческом здании — Доме губернатора, который является теперь одним из выставочных площадок музея имени Крамского — результат экспериментальных мастер-классов. Они проводились с сентября прошлого года для художников всех возрастов. Графика — вид искусства, главным изобразительным средством которого являются пятно и линия. В противовес живописи, для которой главное — цвет. «Пятном и линией. Графические техники и приёмы» — целая серия мастер-классов, которые проводил художник-график Денис Булавинцев для разных возрастных групп.
Теперь в музее имени Крамского выставка, которая подводит итог этому эксперименту. С сентября по май на занятия приходили и десятилетние дети, и уже сложившиеся художники, которые хотели попробовать себя в незнакомой технике. — Кому-то было сложно понять, как иначе работать с пятном и линией. Кто-то с ажиотажем, дома делали подготовительные рисунки, это касается и 10-летних участников, и работающих преподавателей-профессионалов, — рассказал старший научный сотрудник музея имени Крамского, куратор проекта Ксения Бабкина.
За время проведения проекта участники познакомились с такими техниками, как коллаж, монотипия, высокая печать на пластике и картоне. Акцент в работе был сделан на знакомство с печатной графикой и её выразительными средствами. Участники повышали свое мастерство, выполняя разные творческие задачи при создании графического изображения, учились говорить на новом для них языке изобразительного искусства, создавать оригинальные произведения. — В первую очередь мне была интересна линогравюра. Линогравюра — вид высокой печати, не требующий особых затрат. Линолеум — материал очень пластичный, на него наносится рисунок, чуть ли не на коленке ложкой, с чего мы и начинали, — пояснил художник-график, руководитель проекта Денис Булавинцев.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже появилось граффити с Сергеем Бодровым Воронежцы возмущены возведением пристройки к их многоквартирному дому Что увидели воронежцы после двухгодичной реконструкции важной дорожной развязки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста818
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры101
Умерла Мария Спивак7
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных12
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение