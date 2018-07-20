В воронежском музее подвели итоги графического эксперимента художников

Выставка — результат экспериментальных мастер-классов художника-графика Дениса Булавинцева. В историческом здании — Доме губернатора, который является теперь одним из выставочных площадок музея имени Крамского — результат экспериментальных мастер-классов. Они проводились с сентября прошлого года для художников всех возрастов. Графика — вид искусства, главным изобразительным средством которого являются пятно и линия. В противовес живописи, для которой главное — цвет. «Пятном и линией. Графические техники и приёмы» — целая серия мастер-классов, которые проводил художник-график Денис Булавинцев для разных возрастных групп.

Теперь в музее имени Крамского выставка, которая подводит итог этому эксперименту. С сентября по май на занятия приходили и десятилетние дети, и уже сложившиеся художники, которые хотели попробовать себя в незнакомой технике. — Кому-то было сложно понять, как иначе работать с пятном и линией. Кто-то с ажиотажем, дома делали подготовительные рисунки, это касается и 10-летних участников, и работающих преподавателей-профессионалов, — рассказал старший научный сотрудник музея имени Крамского, куратор проекта Ксения Бабкина.

За время проведения проекта участники познакомились с такими техниками, как коллаж, монотипия, высокая печать на пластике и картоне. Акцент в работе был сделан на знакомство с печатной графикой и её выразительными средствами. Участники повышали свое мастерство, выполняя разные творческие задачи при создании графического изображения, учились говорить на новом для них языке изобразительного искусства, создавать оригинальные произведения. — В первую очередь мне была интересна линогравюра. Линогравюра — вид высокой печати, не требующий особых затрат. Линолеум — материал очень пластичный, на него наносится рисунок, чуть ли не на коленке ложкой, с чего мы и начинали, — пояснил художник-график, руководитель проекта Денис Булавинцев.