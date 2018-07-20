Наследник миллиардера-педофила стал контрабандистом и сбежал на остров

Наследник одного из основателей курьерской службы DHL скрывается от ареста на острове Палау в Тихом океане. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

33-летнего Джуниора Ларри Хиллбрума (Junior Larry Hillbroom) обвиняли в контрабанде наркотиков. По информации следствия, сын миллиардера нанял двух наркокурьеров, которые возили метамфетамин из Манилы на Палау — островное государство в 800 километрах к востоку от Филиппин . В 2016 году его схватили во время визита на Палау. Он сбежал из тюрьмы, но через день снова попался. Полиция задержала его при попытке уплыть с острова.

Хиллбруму грозило тюремное заключение на срок до 50 лет. В 2018 году он пошел на сделку со следствием и согласился признать вину в обмен на условный срок. В конце июня суд оштрафовал его на 50 тысяч долларов и освободил при условии, что он пройдет реабилитационную программу и три раза в неделю будет сдавать тест на наркотики.

«Пропущенный тест, неспособность предоставить образец для анализа или попытка подменить его будут расцениваться как позитивный результат и вести к немедленному помещению подсудимого под стражу», — цитирует The Times судью.

Наследник миллиардера продержался чуть больше двух недель. Он не сдал очередной тест и скрылся. Если его поймают, то на пять лет посадят за решетку.

Хиллбрум унаследовал десятки миллионов долларов у своего отца, одного из основателей курьерской службы DHL Ларри Хиллблома (Larry Hillblom). В 1980-е годы миллиардер переехал на остров Сайпан, соседствующий с Японией на севере, Папуа — Новой Гвинеей на юге и Филиппинами на западе. Он ездил по странам Юго-Восточной Азии и занимался сексом с малолетними девочками, которых подыскивали его помощники.

В 1983 году он познакомился с 16-летней Кайлани Кинни (Kailani Kinney), которая работала в баре на Палау. После нескольких встреч с Хиллбломом девушка забеременела и через год родила сына. Ребенок рос в нищете на острове в Тихом океане, помогал родным ловить рыбу и ухаживать за курами. Миллионер отрицал факт своего отцовства, однако дал мальчику деньги на учебу, писал Wall Street Journal

В 1995 году гидросамолет Хиллблома исчез во время полета с Палау на один из соседних островов. Тела основателя DHL и его пилота так и не нашли. После его гибели Кинни и еще три женщины из Вьетнама , Филиппин и одного из тихоокеанских островов заявили права на наследство. Тесты ДНК подтвердили, что отцом их детей был Хиллблом. В 1998 году суд постановил, что каждому незаконнорожденному ребенку миллионера полагается около 50 миллионов долларов.