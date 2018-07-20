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Фото: Петербургским пассажирам представили трамвай «Львенок»
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Фото: Петербургским пассажирам представили трамвай «Львенок» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Петербурге представили новую модель трамвайного вагона для городских улиц. Укороченная версия трехсекционного трамвая «Лев» получила название «Львенок».
— В создании перспективного односекционного полностью низкопольного вагона принимают участие три десятка российских и международных компаний, — сообщили в городском комитете по транспорту. — При этом трамвай на 90 процентов состоит из отечественных комплектующих.
Новый вагон имеет длину всего 16,5 метра, его планируется использовать на маршрутах низкой пассажирской заполняемости. «Львенок» вмещает 155 человек, но в нем лишь 34 сидячих места. Для комфорта пассажиров трамвай оборудован системой климат-контроля, а за счет применения современных материалов снижена шумовая нагрузка.
Как рассказал журналистам гендиректор компании-производителя Александр Дубровкин, на сборку одного вагона требуется всего 15 дней, это в два раза меньше обычного срока производства. Сейчас изготавливается 10 вагонов в месяц, но в перспективе возможно увеличение объемов более, чем в два раза — до 300 вагонов в год.
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