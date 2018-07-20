Выходные в Татарстане будут дождливыми 

Несмотря о сообщениях о скором улучшении погоды, резких перемен ждать не стоит. Так, в ближайшие сутки в Казани будет переменная облачность. Пройдет небольшой дождь, местами с грозами. В отдельных районах возможен туман. Ветер будет довольно сильным. Его порывы будут достигать 16-20 м/с. ВНочью температура воздуха будет в районе 17-19 градусов тепла. Днем будет теплее — до 29 градусов выше нуля. В ночь на воскресенье и днем 22 июля в Казани и в Татарстане в целом местами возможен небольшой и умеренный дождь. Также есть вероятность грозы. Ветер — 16-20 м/с. Что касается температуры воздуха, то сильно она не изменится. Ночью — до 19 градусов тепла, Днем — около 30 градусов со знаком плюс.