Александр Плутник: Среда обитания, жилье и условия его приобретения станут максимально комфортными для россиян 

Генеральный директор ДОМ. РФ обозначил основные приоритеты государственной градостроительной политики. Фото: www.barkli-md.ru Создание городских агломераций — одно из ключевых направлений формирующейся стратегии пространственного развития России. Но эта задача ни в коем случае не исключает полноценного развития и сельских территорий. Так в интервью телеканалу «Россия 24» охарактеризовал приоритеты государственной жилищной политики генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. Беседа проходила на полях Московского урбанистического Московского урбанистического форума-2018, в организации которого ДОМ.РФ принял самое активное участие, поэтому вопросы касались трех важнейших аспектов, объединенных общим понятием «комфорт»: комфортная среда обитания, комфортное жилье, комфортные условия приобретения этого жилья. Фото: Артем Коротаев/ТАСС Александр Плутник (на фото) подчеркнул, что градостроительная политика в России сегодня исходит из принципа «работа рядом с домом». В соответствии с ним предполагается создать дополнительные общественные пространства в местах проживания — чтобы разные сферы человеческой деятельности, от шопинга до духовного саморазвития, могли быть объединены одним общим, удобным во всех отношениях пространством для жизни. «Второй является задача строительства нового жилого фонда, — отметил генеральный директор ДОМ.РФ, пояснив: — Это стандартное жилье, но с новыми стандартами комфорта, которые были приняты правительством Москвы». Александр Плутник напомнил, что сегодня Минстрой РФ разрабатывает описания стандартного жилья, по которым будут реализовываться госпрограммы на федеральном уровне. Причем, это та сфера, которая, по мнению главы госкорпорации, не требует особых затрат: современные технологии позволяют строить красивое, качественное и при этом недорогое жилье. Фото: www.credytoff.ru Наконец, был затронут весьма актуальный для россиян аспект ипотеки. Генеральный директор ДОМ.РФ заявил, что ипотечная ставка может снизиться до тех показателей, которые предусмотрены майским Указом Президента РФ, то есть менее 8% (сегодня она в среднем составляет 9,5%). К тому же предусмотрена возможность рефинансирования кредита, чем граждане активно пользуются. Тот факт, что доступность жилья для людей растет, Александр Плутник подтвердил «говорящей» статистикой: по его словам, только за первые пять месяцев текущего года выдано около 600 тыс. ипотечных кредитов — это лишь на 13% меньше, чем за весь 2015 год. Полностью с интервью Александра Плутника можно ознакомиться здесь.