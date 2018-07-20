Александр Плутник: Среда обитания, жилье и условия его приобретения станут максимально комфортными для россиян 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Росстат: сокращение объема строительных работ наблюдается впервые после двух месяцев роста

ДОМ.РФ и другие институты консолидируют усилия по развитию городов

До конца года в электронный вид переведут еще 16 госуслуг в строительстве