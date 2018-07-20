Подозрительную «Волгу» эвакуировали от детского сада в Нижнем Новгороде

Подозрительную «Волгу» эвакуировали от детского сада в Нижнем НовгородеСегодня в Сормовском районе был эвакуирован брошенный автомобиль «Волга». Об этом сообщила пресс-служба админисрация Нижнего Новгорода.

На подозрительный автомобиль жаловались местные жители. «Брошенный во дворах транспорт, во-первых, создает террористическую опасность, а, во-вторых, повышает риск травмирования детей. В летний период на улицах много ребят и таким никому ненужным старым машинам не место с детским садом», — пояснили сотрудники управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Сормовского района.