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Подозрительную «Волгу» эвакуировали от детского сада в Нижнем Новгороде
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Подозрительную «Волгу» эвакуировали от детского сада в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Подозрительную «Волгу» эвакуировали от детского сада в Нижнем НовгородеСегодня в Сормовском районе был эвакуирован брошенный автомобиль «Волга». Об этом сообщила пресс-служба админисрация Нижнего Новгорода.
На подозрительный автомобиль жаловались местные жители. «Брошенный во дворах транспорт, во-первых, создает террористическую опасность, а, во-вторых, повышает риск травмирования детей. В летний период на улицах много ребят и таким никому ненужным старым машинам не место с детским садом», — пояснили сотрудники управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Сормовского района.
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