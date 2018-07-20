Ядерные силы России получили еще семь ракет

Новая военная техника поступила также в Сухопутные войска, ВДВ и ВМФ Ядерный арсенал России пополнился новой партией межконтинентальных ракет. В единый день военной продукции промышленность доложила министру обороны России Сергею Шойгу о передаче в войска целой атомной группировки. Армия получила семь баллистических ракет «Ярс», четыре автономные пусковые установки и 17 спецмашин боевого дежурства. Плюс к этому переданы четыре пусковые установки перспективного комплекса «Ярс-С». Теперь эти силы готовы подключиться к российской ядерной триаде.

Однако не только ракетно-ядерное пополнение пришло в российскую армию. За 90 дней предприятия оборонно-промышленного комплекса произвели для армии 600 новых единиц техники. Серьезным пополнением обзавелся российский Военно-морской флот. Российские моряки получили средний разведывательный корабль «Иван Хурс». Он уже взял курс в Средиземное море.

Андреевский флаг поднят и на малом ракетном корабле «Вышний Волочёк». Он уже присоединился к Черноморскому флоту. Несмотря на скромные размеры и приставку «малый», вооружения морского ракетчика для охраны прибрежной зоны хватит с избытком. Если будет нужно, «Вышний Волочёк» запросто подключится к военной операции в Сирии , как это было в октябре 2015 года с его «одноклассниками» — ракетными кораблями «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг».

Единую военную приемку под председательством российского министра обороны прошли 11 новых самолетов, в том числе новейшие Су-35С. Армейская авиация пополнилась пятью новенькими Ми-8МТВ.

Во втором квартале Сухопутные и Воздушно-десантные войска получили в свое распоряжение 537 спецавтомобилей, 62 новых танка и бронемашины. Кроме «брони», в войска ушли 22 противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С», 36 радиолокационных станций и 218 ракет к зенитно-ракетным комплексам.

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, не годовое, а поквартальное планирование поставок новой техники в войска позволяет обеспечить ритмичное выполнение гособоронзаказа. Годовой план поставок, например, бронетехники выполнен на 43%. Показатель по самолетам — 30%, по вертолетам — 46%, сказал Криворучко.

На Едином дне приемки военной продукции говорили и о капитальном строительстве. В этом году министерство обороны решило ускорить темпы строительства. Внедрение новых технологий и применение типовых проектов уже помогли построить 1281 здание. Это вдвое больше, чем смогли построить за те же первые шесть месяцев в прошлом году.

Однако министр обороны Сергей Шойгу предостерег от бездумной спешки.

— За хорошими темпами строительства не должно быть потеряно качество, — заявил Сергей Кужугетович.

Обновление инфраструктуры и строительство новых зданий и сооружений в интересах ударной группировки сил ядерного сдерживания признано приоритетным.