Самый масштабный книжный фестиваль открылся на Новом Арбате 

На улице Новый Арбат 20 июля стартовал самый масштабный книжный фестиваль «Букинист». Он продлится до 20 октября.
— На площадках можно будет найти такие старинные издания, которых сейчас не купишь в магазинах. Во время фестиваля будет работать точка буккроссинга, — поделился руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
На сайте газеты «Вечерняя Москва» добавили, что в рамках мероприятия пройдут творческие встречи с писателями, разнотематические мастер-классы и поэтические чтения.