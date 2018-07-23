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Самый масштабный книжный фестиваль открылся на Новом Арбате
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Самый масштабный книжный фестиваль открылся на Новом Арбате 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На улице Новый Арбат 20 июля стартовал самый масштабный книжный фестиваль «Букинист». Он продлится до 20 октября.
— На площадках можно будет найти такие старинные издания, которых сейчас не купишь в магазинах. Во время фестиваля будет работать точка буккроссинга, — поделился руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
На сайте газеты «Вечерняя Москва» добавили, что в рамках мероприятия пройдут творческие встречи с писателями, разнотематические мастер-классы и поэтические чтения.
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