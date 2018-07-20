Участники проекта «Московское долголетие» из Бутырского района посетили усадьбу Абрамцево

Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.

— Музей-заповедник «Абрамцево» расположен в 60 километрах к северо-востоку от Москвы , неподалеку от города Сергиев Посад , на берегу реки Вори. В середине XVIII века здесь была устроена усадьба, которая получила известность в следующем столетии благодаря своим владельцам. Участники экскурсии с интересом осматривали территорию усадьбы, — пояснила Лебедева.

Напомним, записаться в интересующую секцию и уточнить подробности о проекте «Московское долголетие» можно в центре соцобслуживания Бутырского района, расположенном по адресу: Огородный проезд, дом 21, либо по телефонам 8 (495) 619-31-08 и 8 (926) 739-67-20. При себе иметь паспорт и СНИЛС. (ис)