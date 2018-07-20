Продажи билетов на российский этап «Формулы — 1» в 2018 году выросли в 4 раза

Продажи билетов на российский этап гоночной серии «Формула-1» увеличился по сравнению с прошлым годом в четыре раза, заявил глава оргкомитета по проведению «Формулы-1» в России , вице-премьер РФ Дмитрий Козак

«Объем проданных билетов по состоянию на сегодняшний день в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза, продано 22 тысячи билетов. Это очень хороший результат. Мы надеемся, что мероприятие пройдет при заполненных трибунах и традиционно на высоком организационном уровне», — цитирует его пресс-служба АНО «Росгонки», организующая сочинский этап гоночной серии.

В 2018 году Гран-при России пройдет с 28 по 30 сентября.