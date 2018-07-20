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Продажи билетов на российский этап «Формулы — 1» в 2018 году выросли в 4 раза
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Продажи билетов на российский этап «Формулы — 1» в 2018 году выросли в 4 раза 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: F1News.ru
Продажи билетов на российский этап гоночной серии «Формула-1» увеличился по сравнению с прошлым годом в четыре раза, заявил глава оргкомитета по проведению «Формулы-1» в России, вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
«Объем проданных билетов по состоянию на сегодняшний день в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза, продано 22 тысячи билетов. Это очень хороший результат. Мы надеемся, что мероприятие пройдет при заполненных трибунах и традиционно на высоком организационном уровне», — цитирует его пресс-служба АНО «Росгонки», организующая сочинский этап гоночной серии.
В 2018 году Гран-при России пройдет с 28 по 30 сентября.
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