Козак: объем продаж билетов на российский этап «Формулы-1» вырос в четыре раза

Дмитрий Козак. СОЧИ , 20 июля. / ТАСС /. Объем продаж билетов на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи увеличился в четыре раза. Билетная программа успешно реализуется, сообщил в пятницу журналистам в Сочи вице-премьер РФ

"Сегодня успешно реализуется билетная программа. Объем проданных билетов по состоянию на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза", — сказал Козак.

По его словам, уже продано 22 тыс. билетов. «Хороший результат работы АНО „Росгонки“, — добавил Козак.

Продажа билетов на российский этап „Формула-1“ в Сочи стартовала 5 апреля. В 2018 году Гран-при России пройдет с 28 по 30 сентября.