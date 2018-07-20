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Козак: объем продаж билетов на российский этап «Формулы-1» вырос в четыре раза
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Козак: объем продаж билетов на российский этап «Формулы-1» вырос в четыре раза 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Объем продаж билетов на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи увеличился в четыре раза. Билетная программа успешно реализуется, сообщил в пятницу журналистам в Сочи вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
"Сегодня успешно реализуется билетная программа. Объем проданных билетов по состоянию на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в четыре раза", — сказал Козак.
По его словам, уже продано 22 тыс. билетов. «Хороший результат работы АНО „Росгонки“, — добавил Козак.
Продажа билетов на российский этап „Формула-1“ в Сочи стартовала 5 апреля. В 2018 году Гран-при России пройдет с 28 по 30 сентября.
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