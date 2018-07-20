РПЦ: миллионы лайков в соцсетях — не показатель успешности церковной миссии

СЕРГИЕВ ПОСАД, 20 июл — РИА Новости . Вопрос о целесообразности использования Церковью в миссионерских целях всех популярных средств коммуникации современного информационного общества — например, переложение Евангелия на язык комиксов или в виде десятисекундного видеоролика в Instagram, — пока остается из разряда дискуссионных, считает пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков

Волков выступил перед молодежной аудиторией на православном фестивале-форуме «Добролето. Территория веры», который проходит с 15 по 22 июля в палаточном городке на Благовещенском поле Сергиева Посада.

"Мы с вами живем в эпоху предельной визуализации, на протяжении уже многих лет смысл, который заложен в тексте, постепенно уходит, человек перестает читать — ему важно смотреть на картинку. Вся информация визуализируется: инфографика, картинка, еще инфографика, короткий текст… Даже видео уже долго смотреть невозможно: рекомендуемый хронометраж видеоролика в любом хорошем канале — несколько секунд, максимум минута… Мы с вами, наверное, должны все эти инструменты использовать, тем более если общество сегодня так воспринимает информацию", — сказал Волков.

Вместе с тем он указал и на те потенциальные опасности, которые могут таить в себе новые форматы, — это предельное упрощение и нивелирование заложенных смыслов. «Проблема в том, что нам информация упаковывается в очень маленький и очень удобный „конвертик“, который вкладывается в нашу голову, и затем мы его очень быстро перевариваем, как шипучий аспирин. Ничего потом не остается, смысл теряется. Сменяются картинки, и всё», — признал священник.

Отец Александр задался вопросом, можно ли говорить о Евангелии — жизни и учении Христа — молодым людям «языком комиксов», который представляет из себя «язык предельной, почти пошлой, простоты», — дойдет ли подобное свидетельство до сердца и души человека? Если подобные опыты привлекут в соцсетях «миллионы лайков», то это, по мнению священника, еще далеко не показатель успешности такой проповеди.

"Мне кажется, что очень не сложно упаковать Евангелие в фантик современной масс-культуры, не большое достижение переложить Нагорную проповедь Христа на рэп-мотив, — это вообще не сложно… Да, мы, скорее всего, потом увидим у себя на некой условной «стене» «Вконтакте», как миллион людей «лайкают» наше десятисекундное евангельское послание. Только проблема в том, что удельная ценность этого лайка будет точно такой же, как удельная ценность лайка, которым тот же человек «лайкнул» на новый гаджет или на новые кроссовки «Адидас», которые у него появились следующим постом в его ленте… Точно такой же лайк, и мы не сможем разделить одно от другого", — сказал Волков.

По его убеждению, Евангельское послание Христа сложно и не подлежит упрощению, и потому может быть неприменимо к подобным формам коммуникации, поскольку «для него требуется усилие, чтобы его понять». А современное информационное общество «все делает так, чтобы человек не беспокоился о сложности», и предлагает лишь «простоту и комфорт».

"Вопрос в том, что нам со всем этим делать? Как мы должны как Церковь, как сообщество людей, объединившихся вокруг Христа, использовать все то, что у нас есть, что нам предлагает современный мир? У меня нет каких-то готовых ответов на этот вопрос", — отметил пресс-секретарь патриарха, приглашая собравшуюся на фестиваль молодежь к дискуссии.

Тем не менее, он дал молодым один совет: нужно научиться обладать «здоровым православным цинизмом» по отношению ко всему тому, что предлагает сегодняшний информационный мир. То есть, если и «пользоваться его инструментами, потому что других просто нет», то — «не прилепляясь» к этому, по слову апостола Павла, не относясь к этому как к самоцели, как к тому, что наполняет нашу жизнь".