77-летний Геннадий Назаров пропал в Нижегородской области

Согласно информации, утром 19 июля мужчина ушел из дома по адресу: СТ Ясная Поляна, улица Западная и домой не вернулся.

Рост пропавшего 160 см. У него худощавое телосложение, седые волосы и светлые глаза.

В день своего исчезновения Геннадий Назаров был одет в серую ветровку, клетчатую рубашку и темные штаны. На голове была черная бейсболка. На ногах были черные резиновые сапоги. При себе он имел корзину.

Сообщается, что пожилой мужчина плохо слышит.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам 8 (831) 291-51-51 или 102.

Ранее сообщалось, что 23-летний Яков Щетников пропал в Нижегородской области.