77-летний Геннадий Назаров пропал в Нижегородской области 

77-летнего Геннадия Назарова разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Согласно информации, утром 19 июля мужчина ушел из дома по адресу: СТ Ясная Поляна, улица Западная и домой не вернулся.
Рост пропавшего 160 см. У него худощавое телосложение, седые волосы и светлые глаза.
В день своего исчезновения Геннадий Назаров был одет в серую ветровку, клетчатую рубашку и темные штаны. На голове была черная бейсболка. На ногах были черные резиновые сапоги. При себе он имел корзину.
Сообщается, что пожилой мужчина плохо слышит.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам 8 (831) 291-51-51 или 102.
Ранее сообщалось, что 23-летний Яков Щетников пропал в Нижегородской области.