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В Совфеде оценили идею сенатора США по санкциям против «Северного потока — 2»
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В Совфеде оценили идею сенатора США по санкциям против «Северного потока — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Член Совета Федерации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил идею американского сенатора Джона Баррассо по санкциям относительно проекта «Северный поток — 2».
«Это вызвано самой элементарной вещью — недобросовестной конкуренцией. Они пытаются продать свой дорогущий газ, который на 30% дороже российского, заставить европейцев его покупать, для того, чтобы они оплачивали интересы их монополий», — заявил сенатор.
Как отметил Джабаров, Россия — честный и открытый партнёр, о чём знают многие страны Европы.
Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Nation News прокомментировал внесение в конгресс США проекта о санкциях против «Северного потока — 2».
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