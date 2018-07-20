В Совфеде оценили идею сенатора США по санкциям против «Северного потока — 2»

«Это вызвано самой элементарной вещью — недобросовестной конкуренцией. Они пытаются продать свой дорогущий газ, который на 30% дороже российского, заставить европейцев его покупать, для того, чтобы они оплачивали интересы их монополий», — заявил сенатор.

Как отметил Джабаров, Россия — честный и открытый партнёр, о чём знают многие страны Европы.