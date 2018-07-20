Воронежцы возмущены возведением пристройки к их многоквартирному дому

Работы идут по улице Лизюкова.

Жильцы против, но строительство почему-то идёт. Собственники квартир возмущены возведением новой пристройки к их многоквартирному дому по улице Лизюкова. Разрешение на возведение такого объекта должны получить на общем собрании жильцов, но по словам людей, никто из них согласие на работы не давал. Более того, о новой пристройке люди узнали случайно, когда увидели, как спилили деревья и начали устанавливать на придомовой территории забор. Сегодня десятки недовольных приостановили работу подрядчиков. Люди начали собирать подписи против возведения объекта — их набралось уже более сотни. Местные жители говорят, пристройка перекроет вход к коммуникациям в подвале, а также отрицательно повлияет на состояние здания.

— У нас уже, когда эти 3 магазина пристраивали, за счёт того, что они внутрь врезались, работали краны, работали экскаваторы, поэтому пошли трещины. Сейчас если будут строить новый магазин, будет ещё хуже. Поэтому, я думаю, что трещин у нас добавится, проблем добавится. Все первые этажи у нас в доме построены под магазины. Убирали несущие стены, в общем, делали, что хотели, — рассказала жительница дома №16 по улице Лизюкова Нина Трофименко.