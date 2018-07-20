Воронежцы возмущены возведением пристройки к их многоквартирному дому 

Работы идут по улице Лизюкова.
Жильцы против, но строительство почему-то идёт. Собственники квартир возмущены возведением новой пристройки к их многоквартирному дому по улице Лизюкова. Разрешение на возведение такого объекта должны получить на общем собрании жильцов, но по словам людей, никто из них согласие на работы не давал. Более того, о новой пристройке люди узнали случайно, когда увидели, как спилили деревья и начали устанавливать на придомовой территории забор. Сегодня десятки недовольных приостановили работу подрядчиков. Люди начали собирать подписи против возведения объекта — их набралось уже более сотни. Местные жители говорят, пристройка перекроет вход к коммуникациям в подвале, а также отрицательно повлияет на состояние здания.
— У нас уже, когда эти 3 магазина пристраивали, за счёт того, что они внутрь врезались, работали краны, работали экскаваторы, поэтому пошли трещины. Сейчас если будут строить новый магазин, будет ещё хуже. Поэтому, я думаю, что трещин у нас добавится, проблем добавится. Все первые этажи у нас в доме построены под магазины. Убирали несущие стены, в общем, делали, что хотели, — рассказала жительница дома №16 по улице Лизюкова Нина Трофименко.
— Скорее всего, тут будет просто питейное заведение. Списков мы этих не видели, ни один человек не подписывал. Они говорят — всё в порядке, 10 лет назад всё подписали. И 10 лет мы ничего не подписывали, — отметил житель дома №16 по улице Лизюкова Владимир Бойков. Сами заказчики работ уверяют — всё законно. Говорят, пристройка с надписью «промышленные товары» на паспорте объекта, после сдачи в эксплуатацию чудесным образом превратится в спортивно-оздоровительный комплекс. А если местные жители будут препятствовать работе, тут намерены поставить охрану. — Документы пакет мы собирали с 2007 года, до 2010 года даже на кадастре не стоит этот дом, к которому мы хотим пристраивать. Мы поставили его на кадастр совместно со своим участком в 2012 году, то есть, в этом плане мы тоже помогли местным жителям. Они ни копейки сюда не вложили. — Организация, которая управляет этим домом, она собирала подписи? — Мы и не собирали — обратились с ним, они собрали. Как это там проходило, я не готов сказать. — То есть, это управляющая компания? — Скорее всего, — сообщил представитель компании-заказчика Александр Корчагин.