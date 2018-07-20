Мосийчук потребовал жестко отреагировать на слова Сальвини 

Об этом Мосийчук написал в Facebook.
«Оставим безнаказанным такие высказывание — утратим нашу страну! (…) Требуем от украинского МИД немедленной реакции включительно с нотой протеста в адрес правительства Италии и соответствующих структур ЕС. СБУ должна объявить этого политика персоной нон-грата на Украине. Как народный депутат уже направил соответствующее обращение в МИД и СБУ», — указал депутат.
Он призвал Украину «жестко» отреагировать на слова Сальвини.
«В мире уважают лишь страны с твердой и неизменной позицией по защите национальных интересов и национальной гордости», — подчеркнул Мосийчук.
У Мосийчука сложные отношения с правоохранителями не только в Италии, но и у себя в стране. В 2015 году его задержали прямо в здании Верховной Раде, после того, как украинскому парламенту продемонстрировали видео, где Мосийчук якобы договаривается о взятке.
Ранее глава МВД Италии, вице-премьер-министр Маттео Сальвини в интервью The Washington Post заявил, что референдум в Крыму был законным, а Майдан — «фальшивая революция», случившаяся при поддержке стран Запада.