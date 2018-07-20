Мосийчук потребовал жестко отреагировать на слова Сальвини

Об этом Мосийчук написал в Facebook.

«Оставим безнаказанным такие высказывание — утратим нашу страну! (…) Требуем от украинского МИД немедленной реакции включительно с нотой протеста в адрес правительства Италии и соответствующих структур ЕС СБУ должна объявить этого политика персоной нон-грата на Украине . Как народный депутат уже направил соответствующее обращение в МИД и СБУ», — указал депутат.

Он призвал Украину «жестко» отреагировать на слова Сальвини.

«В мире уважают лишь страны с твердой и неизменной позицией по защите национальных интересов и национальной гордости», — подчеркнул Мосийчук.