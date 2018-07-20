Шопинг-дайджест: 20—27 июля

Капсула Ballin в поддержку социального проекта о красоте

Фотограф Софи Майанне открыла в Милане выставку «По ту сторону шрамов» — проект о людях с несовершенствами кожи и их пути принятия себя. Каждую фотографию сопровождала история героя и его или ее размышления о понятии красоты в современном мире. Софи поддержал бренд Ballin: на выставке также были представлены специально созданные для события модели сумок. Все они при помощи разных техник сделаны «неидеальными»: асимметричными, шероховатыми, с царапинами и бликами. Одна из сумок инкрустирована камнем в форме капли, повторяющим форму шрама одной из героинь Софи.

Новая коллекция ароматов Les Eaux de Chanel

Бутик Chanel на Малой Бронной, 24, стал настоящим креативным пространством, куда можно пойти не только за макияжем и любимым ароматом, но и чтобы полюбоваться интерьером. Концепция студии обновляется каждые два месяца. Первой темой декора стали культовые ароматы Chance, далее акцент был сделан на коллекцию помад Rouge Coco. В июле смело отправляйтесь в Chanel Moscow Studio, если хотите попутешествовать по Италии и побережью Атлантики. Теперь здесь все посвящено новой коллекции парфюмов Les Eaux de Chanel, которые вдохновлены знаковыми для Мадемуазель местами: Биаррицем, Довилем и Венецией . Бутик обещает насыщенную программу: мастер-классы, уроки макияжа, изучение принципов ухода за кожей лица, лекции по истории Дома, выступления диджеев и фотосессии.

Клиентские дни в Molecule

НОВЫЙ БРЕНД В MOLECULE Вы ждали, вы спрашивали, мы отвечаем! У нас теперь представлен невероятно красивый и очень интересный бренд The House of Oud. Сложные ароматы, вдохновленные восточными мотивами, раскрываются вихрем насыщенных и многогранных нот Ароматы понравятся тем, кто готов к смелым решениям и дерзким экспериментам Цена с учетом скидки 15% — 12 920₽. #molecule_project #molecule_scent #thehouseofoud #thoo

A post shared by MOLECULE project (@molecule_project) on Jul 18, 2018 at 8:36am PDT Бутик нишевой парфюмерии Molecule вместе с презентацией новой марки The House of Oud решил устроить клиентские дни в Москве Санкт-Петербурге . В программе — скидка 25% на все, предпремьерное прослушивание новинок Xerjoff, SPA-процедуры и множество других приятных сюрпризов. Внесите в календарь: 19-20 июля, Невский проспект, 147; 27-28 июля, Неглинная, 14/1а.

Сразу две новых коллекции Pandora

Ювелирный бренд уже давно понял, как в наши дни ценится индивидуальность, и предложил своим поклонницам создавать оригинальные украшения самостоятельно. Теперь это делать еще проще благодаря новой коллекции «Алфавит». Что особенно приятно, лаконичные шармы-буквы из серебра подойдут к любому браслету или ожерелью Pandora. Вторая премьера, «Логомания», сочетает последний тренд с фирменным изяществом марки: в нее вошли шармы, кольца, серьги и колье из серебра и золота 750 пробы. Изделия украшены гравировкой, паве и кубическими кристаллами циркония. Обе коллекции уже поступили в продажу.

Яркие купальники Incanto из экокожи

Смелые вырезы, серебро, золото и яркие цвета — так этим летом предлагают одеваться на пляж Incanto. В новой коллекции ищите бикини из экокожи (сложно придумать что-то более сексуальное), монокини цвета фуксии, футуристичный металлик и тропические принты на изумрудном и красном фоне. В любом из купальников можно не только провести день у моря, но и отправиться на вечеринку.

Все для расслабленных выходных у BORK

Даже к выходным дома с сериалом и вкусным ужином стоит подготовиться. Например, приобрести массажер, чтобы полностью расслабиться и набраться сил перед новой рабочей неделей. Предлагаем вам выбрать из четырех моделей BORK. Новинка D601 подойдет для глаз: она создает эффект массажа пальцами, предупреждает близорукость и появление темных кругов. D600 к тому же имеет функцию аудиотерапии. BORK D602 особенно хорош для расслабления мышц шеи и повышения стрессоустойчивости, а D603 справляется с беспокойством и перенапряжением приятным массажем головы.

Новые кроссовки Alexander McQueen

Специально для тех, кто не может выбрать между классическими белыми и универсальными черными кроссовками, Alexander McQueen нашли выход. Дизайн новых Oversized из осенне-зимней коллекции отличается от привычного чистыми линиями и увеличенными пропорциями. Также в бутиках бренда доступны модели яркой расцветки: с контрастным сочетанием белого и красного, с леопардовой подошвой и орнаментом пэчворк.