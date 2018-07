Шопинг-дайджест: 20—27 июля 

Капсула Ballin в поддержку социального проекта о красоте

Новая коллекция ароматов Les Eaux de Chanel

Клиентские дни в Molecule

НОВЫЙ БРЕНД В MOLECULE Вы ждали, вы спрашивали, мы отвечаем! У нас теперь представлен невероятно красивый и очень интересный бренд The House of Oud. Сложные ароматы, вдохновленные восточными мотивами, раскрываются вихрем насыщенных и многогранных нот Ароматы понравятся тем, кто готов к смелым решениям и дерзким экспериментам Цена с учетом скидки 15% — 12 920₽. #molecule_project #molecule_scent #thehouseofoud #thoo

A post shared by MOLECULE project (@molecule_project) on Jul 18, 2018 at 8:36am PDT Бутик нишевой парфюмерии Molecule вместе с презентацией новой марки The House of Oud решил устроить клиентские дни в Москве Санкт-Петербурге . В программе — скидка 25% на все, предпремьерное прослушивание новинок Xerjoff, SPA-процедуры и множество других приятных сюрпризов. Внесите в календарь: 19-20 июля, Невский проспект, 147; 27-28 июля, Неглинная, 14/1а.