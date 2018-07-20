Национальное достояние: экотуризм в России

Широка Россия и заповедна. В нашей стране около 12 тысяч ООПТ — особо охраняемых природных территорий. Их общая площадь — больше 2 миллионов квадратных километров, в мире есть лишь десяток стран, которые не уместились бы на этой гигантской территории. Но что на самом деле происходит с российскими заповедниками, национальными парками, государственными заказниками и дендрологическими парками?

Значительная их часть расположена вдали от крупных городов и мало посещается туристами. Некоторые и вовсе закрыты для посещения. Что, возможно, хорошо с точки зрения охраны парков. Или нет. Как обстоят дела на местах? Не превратились ли заповедники в барские угодья, в которых браконьерничают провинциальные «робин гуды»?

Зарплата у егерей и инспекторов невелика. А местных охотников и рыболовов попробуй останови, им тоже семьи кормить нужно. При этом природные красоты страны фактически не принадлежат населению. Сложно добраться, отсутствует приемлемая инфраструктура, не хватает информации. О существовании многих парков мы просто не знаем.

Правительство России предписало заповедникам и национальным паркам развивать экотуризм. Пусть люди собственную страну увидят, а парки на туризме заработают. Указание озвучено, и Минприроды организовало автопробег «Заповедное кольцо» по нескольким подведомственным паркам с целью познакомиться с ними, а заодно рассказать широкой публике о том, что там происходит. Мне удалось посетить три из них: Приокско-Террасный заповедник, Центрально-Лесной и Валдайский национальный парк.

Колонна шла на внедорожниках УАЗ «Патриот», но оказалось, что большую часть пути можно проделать на обычных машинах. Лишь в Новгородской области присоединившаяся к нам легковушка угодила колесом в глубокую яму. Что ж, бывает. Где русскому хорошо, корейцу без «запаски» — смерть.

Приокско-террасный заповедник

Это один из самых маленьких заповедников России и единственный в Московской области. Здесь разводят зубров. В начале XX-го века дикие зубры были полностью уничтожены и сохранились лишь в неволе. В 1948 году в Приокско-Террасном заповеднике организовали зубровый питомник, куда привезли для разведения зубров из Польши . Это позволило сохранить в России зубров, а позже — уберечь сам заповедник от дачной застройки.

Зубр — единственное животное, исчезнувшее в дикой природе, которое удалось сохранить и вернуть обратно. Сейчас в заповеднике живет 50 голов. Зубров выращивают и расселяют по лесам страны. Кроме того, в парке живут бизоны, лоси, пятнистые олени, кабаны, куницы. Более 140 видов птиц, за которыми наблюдают орнитологи. Одно время для птиц построили 500 скворечников. Но заселили их почему-то летучие мыши.

Парк довольно популярен, принимает около 60 тысяч человек в год, но в настоящий момент плохо приспособлен для экотуризма. Он больше напоминает зоопарк. Зубры и бизоны подходят к ограде загонов, можно на них посмотреть. Есть пара веревочных аттракционов для детей, позволяющих побегать по подвешенным между деревьев мосткам. И это собственно все. Чтобы по-настоящему увидеть дикую природу, нужно быть или работающим здесь специалистом, или волонтером. Кстати, последним в парке рады, и если раньше допускали лишь разбирать ветровалы, то сейчас пускают работать «на дальнем кордоне» в лесной части заповедника, с ночевкой.

Центрально-Лесной заповедник

Южная граница тайги, один из старейших заповедников России. Его история показательна — открыть первый заповедник в центральной России хотели еще в 1920-х годах. Определили участок с хвойными лесами и пойменными дубравами на 60 тысяч гектар в Бельском районе на границе Тверской и Смоленской областей. Но когда к 30-му году вышло постановление об открытии заповедника оказалось… что за два последних года уникальный лес варварски вырубили.

Пришлось срочно искать другой участок — в районе поселка Нелидово. То-то удивились местные крестьяне, ходившие в коренной еловый лес собирать грибы, клюкву и лыко для лаптей. Отныне заповедник должен был сохраняться в нетронутом состоянии. В Центрально-Лесном даже бурелом не разбирают, поваленные деревья дают жизнь большому количеству видов, создают особую экосистему, менять которую запрещено. С 1985 года заповедник включен в список ЮНЕСКО

Здесь растут ели под 40 метров высотой. Водятся рыси, лоси, волки, енотовидные собаки, лисы, куницы и барсуки. А еще здесь самая большая плотность медведей в центральной России. В сентябре их даже можно увидеть. Засаживают поле овсом, и наблюдают за пришедшими подкормиться медведями с наблюдательной башни.

Несмотря на отдаленность от крупных городов — даже до Твери 260 километров — заповедник в хорошем состоянии. Видна рука хозяина. В местном музее стоят новые информационные плазменные панели, экскурсантам выдают радионаушники, через охранную зону леса построены туристические экотропы на деревянных мостках. И с пути не собьешься, и лесу вреда не принесешь. В год сюда приезжает всего две тысячи человек. Но заповедник готов принять и больше. При желании, можно пойти в многодневный поход по лесу в сопровождении сотрудника заповедника.

Валдайский национальный парк

Новгородская область, 400 км от Москвы

Валдай находится на середине пути, между Петербургом и Москвой. Специально ехать в местный парк, что из главной столицы, что из северной — слишком далеко. Но по пути заехать можно. Здесь расположен Иверский монастырь, а напротив через озеро — правительственная резиденция, в просторечье известная как «дача Путина». Считается, что здесь самый свежий, самый целебный воздух, и когда приезжаешь сюда, веришь в это даже без специальных замеров. 187 видов лишайников не ошибаются.

Парк представляет собой «лоскутное одеяло», границы его не слишком строгие. Город Валдай, например, тоже часть парка, да и трасса М11 проходит прямо через него. Поэтому охранять парк — дело непростое. Местные жители спокойно рыбачат практически не сходя с недавно организованных экотроп. В парке таких троп несколько — в среднем по 2 км. Никаких деревянных настилов, обычные тропы, протоптанные. Но есть несколько беседок и смотровых балкончиков.

Весной и осенью на местных озерах водятся перелетные птицы: утка, лысуха и чомга. Администрация парка даже собирается проводить соревнование по бердвотчингу. Правда, иностранцев, способных понять это слово, на Валдае почти не бывает.

На экотропах можно встретить следы активности бобров. Крупнейшие в России грызуны валят деревья метрового диаметра, делают запруды. Исполинские деревья падают именно туда, куда нужно бобру. Хоть давай мастер-классы для инженеров-мостостроителей. Правда, есть опасность, что с увеличением потока туристов мизантропы-бобры уйдут подальше от троп.