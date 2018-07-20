Эксперт ООН очертил сроки повсеместной вакцинации от ВИЧ‐инфекции

Она начнется через 10‐12 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Карамов обозначил, что разработан ряд вакцин, которые довольно эффективно борются с инфекцией, что было доказано в ходе клинических исследований.

По данным «Русской планеты», в текущем столетии опасный вирус свои позиции сдал, а уровень заболеваемости существенно снизился практически во всех частях планеты. При этом отмечается, что ретровирусная терапия, позволяющая жить полноценной жизнью ВИЧ-инфицированным людям, имеет такие минусы, как дороговизна лекарственных препаратов и их побочные эффекты.