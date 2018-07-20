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Российские регионы будут перенимать опыт нижегородской «Эффективной губернии»
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Российские регионы будут перенимать опыт нижегородской «Эффективной губернии» 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Другие регионы будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий в рамках проекта «Эффективная губерния». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на и.о. вице-губернатора Евгения Люлина.
Первой для знакомства с нижегородским опытом приехала делегация Кемеровской области во главе с и.о. заместителя губернатора Денисом Шамгуновым. «Они познакомятся с опытом наших промышленных предприятий, министерств, МФЦ и других организаций — участников проекта „Эффективная губерния“, — рассказал Евгений Люлин.
В частности, делегация Кемеровской области познакомилась с опытом нижегородского ООО „Узола“, где с начала 2018 года производительность труда и объем заказов выросли в 3 раза. В числе плюсов проекта „Эффективная губерния“ Денис Шамгунов отметил „возможность без больших материальных затрат за счет организационных решений достичь максимального эффекта на производстве“.
На следующей неделе знакомится с реализацией „Эффективной губернии“ приедет делегация Рязанской области. По словам Евгения Люлина, перенимать нижегородский опыт планируют и в Самарской области.
Евгений Люлин напомнил, что Нижегородская область является единственным регионом в России, где бережливые технологии внедряются сразу в нескольких ключевых сферах: госуправлении, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и социальной защите.
»Глава региона Глеб Никитин поставил именно такую задачу — реализовать комплексный подход, потому что нельзя, например, сделать более эффективной промышленность, если ничего не менять в госуправлении, ведь предприятия ежедневно общаются с органами власти», — пояснил Евгений Люлин.
Как писал «ФедералПресс», «Эффективная губерния» является совместным проектом правительства Нижегородской области и ГК «Росатом».
Проект «Эффективная губерния» сократил лишнюю работу нижегородских учителей в среднем на 30%.
Фото: Евгений Поторочин
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