Российские регионы будут перенимать опыт нижегородской «Эффективной губернии»

Другие регионы будут перенимать опыт Нижегородской области по внедрению бережливых технологий в рамках проекта «Эффективная губерния». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на и.о. вице-губернатора Евгения Люлина.

Первой для знакомства с нижегородским опытом приехала делегация Кемеровской области во главе с и.о. заместителя губернатора Денисом Шамгуновым. «Они познакомятся с опытом наших промышленных предприятий, министерств, МФЦ и других организаций — участников проекта „Эффективная губерния“, — рассказал Евгений Люлин

В частности, делегация Кемеровской области познакомилась с опытом нижегородского ООО „Узола“, где с начала 2018 года производительность труда и объем заказов выросли в 3 раза. В числе плюсов проекта „Эффективная губерния“ Денис Шамгунов отметил „возможность без больших материальных затрат за счет организационных решений достичь максимального эффекта на производстве“.

На следующей неделе знакомится с реализацией „Эффективной губернии“ приедет делегация Рязанской области . По словам Евгения Люлина, перенимать нижегородский опыт планируют и в Самарской области

Евгений Люлин напомнил, что Нижегородская область является единственным регионом в России , где бережливые технологии внедряются сразу в нескольких ключевых сферах: госуправлении, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и социальной защите.

»Глава региона Глеб Никитин поставил именно такую задачу — реализовать комплексный подход, потому что нельзя, например, сделать более эффективной промышленность, если ничего не менять в госуправлении, ведь предприятия ежедневно общаются с органами власти», — пояснил Евгений Люлин.

Как писал «ФедералПресс» , «Эффективная губерния» является совместным проектом правительства Нижегородской области и ГК «Росатом».

Проект «Эффективная губерния» сократил лишнюю работу нижегородских учителей в среднем на 30%.