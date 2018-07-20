Осужденному за похищение бывшей жены в Шахтах ужесточили приговор

Преступление было совершено в августе 2017 года. Как сообщалось ранее, злоумышленник, приехав с другом на автомобиле в Шахты, дождался бывшую супругу, насильно посадил ее в машину и поехал в сторону Ростова-на-Дону, по пути избивая потерпевшую.

Очевидцы похищения сообщили о нем в полицию. На территории Песчанокопского района женщину освободили сотрудники ГИБДД

Суд признал мужчину виновным п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья) и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима

Однако государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке по мотиву чрезмерной мягкости назначенного наказания.

Согласно решению суда второй инстанции, срок лишения свободы экс-супругу потерпевшей увеличен до 7 лет.