Санкт-Петербург — один из лидеров по показателям качества питьевой воды в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».
Все центральные источники питьевого водоснабжения Санкт-Петербурга полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Также Роспотребнадзор отметил качество сетей водоснабжения, которые, по мнению специалистов Федеральной службы, находятся в идеальном состоянии. Для очистки воды с 2007 года ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» использует уникальную технологию двухступенчатого обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях. Данный способ включает в себя использование химического и физического метода. Ещё Водоканал использует систему дозирования порошкообразного активированного угля.