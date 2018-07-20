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Петербург — город с самой чистой водой в России
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Петербург — город с самой чистой водой в России 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Санкт-Петербург — один из лидеров по показателям качества питьевой воды в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».
Все центральные источники питьевого водоснабжения Санкт-Петербурга полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Также Роспотребнадзор отметил качество сетей водоснабжения, которые, по мнению специалистов Федеральной службы, находятся в идеальном состоянии. Для очистки воды с 2007 года ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» использует уникальную технологию двухступенчатого обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях. Данный способ включает в себя использование химического и физического метода. Ещё Водоканал использует систему дозирования порошкообразного активированного угля.
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