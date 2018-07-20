В Татарстане предприятие пыталось скрыть утечку нефти 

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку по факту розлива нефтепродуктов на почву. Как удалось установить, инцидент произошел на территории Новошешминского района. организация АО «Шешмайол» эксплуатировала нефтепровод, который не отвечал требованиям безопасности. В результате, нефть вылилась на почву, загрязнив территорию в 30 квадратных метров. Сумма ущерба составила 93 тысячи рублей. При этом, фирма не сообщила об инциденте. В результате, технического директора АО «Шешмайол» привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали. После вмешательства прокуратуры загрязненный земельный участок рекультивирован, а причиненный окружающей среде ущерб возмещен. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен главный инженер предприятия.