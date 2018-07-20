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Мира не будет: «Нафтогаз» требует деньги у «Газпрома»
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Мира не будет: «Нафтогаз» требует деньги у «Газпрома» 

Банки Сегодня 1 час назад
Мира не будет: «Нафтогаз» требует деньги у «Газпрома»— Российская сторона должна была предлагать нам мировое соглашение еще до вынесения решения Арбитражного суда, который постановил удовлетворить иск «Нафтогаза». На данный момент уже поздно и бессмысленно идти на «мировую». По решению суда, «Газпром» должен заплатить нам $2,56 миллиардов, а также выплатить компенсацию, — заявил Юрий Витренко.
Он также подчеркнул, что «Нафтогаз» будет и дальше производить арест активов «Газпрома», до тех пор, пока украинская компания не получит деньги, которые задолжал им «Газпром». По словам Витренко, «Газпром» хотел договориться, с целью обезопасить свои активы. Но украинская сторона не пошла на договор и продолжает гнуть свою линию в данном вопросе.
Юрий Витренко отметил, что в будущем, «Нафтогаз» возможно пойдет на соглашение с «Газпромом», но только в том случае, если российская сторона возместит убытки на сумму более $12 миллиардов. В «Газпроме» никак не ответили на заявление исполнительного директора «Нафтогаза».
Недавно глава «Нафтогаза» Андрей Коболев публично обвинил российскую энергетическую компанию в прикрытии мировым соглашением. По мнению Коболева, предложение договориться — это не более чем пыль в глаза, чтобы отвести внимание мирового сообщества от строительства газопровода «Северный поток-2».
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