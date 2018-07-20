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В районе Люблино состоится шахматный турнир
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В районе Люблино состоится шахматный турнир 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
В субботу,21 июля, всех желающих приглашают проверить свои силы в одной из самых популярных интеллектуальных игр — шахматах. Турнир состоится в районе Люблино на базе библиотеки № 130.
— Праздничный турнир «Ход конем» посвящен Международному дню шахмат, — отметили в администрации учреждения культуры.
Победители будут награждены грамотами и приятными сувенирами.
Турнир начнется в 15.00. Вход свободный. Напомним, что библиотека № 130 расположена по адресу: Краснодарская улица, дом 20/1, станция метро «Люблино». (ск)
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