Россия предложила Словакии усилить роль ОБСЕ в борьбе с наркотиками

"Предлагаем будущему словацкому председательству повысить профиль ОБСЕ на антинаркотическом направлении. По данным ООН, масштабы незаконного производства и оборота наркотиков в последние годы бьют новые печальные рекорды, что негативно сказывается на безопасности в мире, и в зоне ответственности ОБСЕ в частности", — заявил Балакин на заседании постсовета ОБСЕ в связи с презентацией Словакией приоритетов своего председательства в организации в 2019 году.

Он отметил, что у ОБСЕ есть необходимый инструментарий и потенциал, чтобы эффективно противостоять этой угрозе.