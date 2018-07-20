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Россия предложила Словакии усилить роль ОБСЕ в борьбе с наркотиками
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Россия предложила Словакии усилить роль ОБСЕ в борьбе с наркотиками 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 20 июл — РИА Новости. Россия предложила Словакии в ходе ее председательства в ОБСЕ в 2019 году повысить роль организации в борьбе с наркотиками, заявил заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Балакин.
"Предлагаем будущему словацкому председательству повысить профиль ОБСЕ на антинаркотическом направлении. По данным ООН, масштабы незаконного производства и оборота наркотиков в последние годы бьют новые печальные рекорды, что негативно сказывается на безопасности в мире, и в зоне ответственности ОБСЕ в частности", — заявил Балакин на заседании постсовета ОБСЕ в связи с презентацией Словакией приоритетов своего председательства в организации в 2019 году.
Он отметил, что у ОБСЕ есть необходимый инструментарий и потенциал, чтобы эффективно противостоять этой угрозе.
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