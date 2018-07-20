Город будущего» нарисуют на Люблинской

Открытое занятие по изобразительному искусству состоится 21 июля на площадке культурного центра имени И. М. Астахова на Люблинской улице в рамках городской акции «Московский пленэр».

— Лейтмотивом занятия станет зарисовка пейзажей и объектов Москвы по улице Люблинская с добавлением воображаемых деталей, которые сделают город еще более безопасным, красивым и удобным, — сообщили в администрации КЦ.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие. Адрес проведения: улица Люблинская, дом 149. Начало — в 13.00. (ск)