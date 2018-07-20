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В Москве пройдут Дни культуры Пекина
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В Москве пройдут Дни культуры Пекина 

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы
Дружественные мероприятия, организованные при участии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, направлены на укрепление партнерских связей между городами-побратимами.
В рамках деловой программы Дней культуры Пекина состоятся Российско-Китайский форум «Устойчивый транспорт в развитии современного города», конференция по вопросам экономики и торговли, круглые столы по урбанистическому развитию и двустороннему сотрудничеству в социальной сфере.
Делегация Народного Правительства Пекина примет участие в церемонии торжественного открытия китайского фестиваля на Тверской площади. Здесь можно будет увидеть выступления творческих коллективов, приобрести традиционные сувениры, попробовать блюда национальной кухни и знаменитый китайский чай. С красотами столицы Китая желающие смогут ознакомиться на фотовыставке «Изящный Пекин», а в московском зоопарке откроется фотовыставка пекинского зоопарка.
Для тех, кто ценит мастерство художников Поднебесной, будет открыта экспозиция традиционной китайской живописи в ЦУМе. Заключительным этапом Дней культуры Пекина станет гала-концерт в Московском международном Доме музыки.
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