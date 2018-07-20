В Москве пройдут Дни культуры Пекина

Дружественные мероприятия, организованные при участии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы , направлены на укрепление партнерских связей между городами-побратимами.

В рамках деловой программы Дней культуры Пекина состоятся Российско-Китайский форум «Устойчивый транспорт в развитии современного города», конференция по вопросам экономики и торговли, круглые столы по урбанистическому развитию и двустороннему сотрудничеству в социальной сфере.

Делегация Народного Правительства Пекина примет участие в церемонии торжественного открытия китайского фестиваля на Тверской площади. Здесь можно будет увидеть выступления творческих коллективов, приобрести традиционные сувениры, попробовать блюда национальной кухни и знаменитый китайский чай. С красотами столицы Китая желающие смогут ознакомиться на фотовыставке «Изящный Пекин», а в московском зоопарке откроется фотовыставка пекинского зоопарка.