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Кировский единоросс лишился поста главы комитета, не поддержав повышение пенсионного возраста?
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Кировский единоросс лишился поста главы комитета, не поддержав повышение пенсионного возраста? 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На днях депутат законодательного собрания Кировской области Сергей Гущин сообщил о том, что принял решение оставить пост главы социального комитета. Тут же появились слухи, что его уход был вынужденным. По информации слухмейкеров, депутату от «Единой России» пришлось освободить кресло из-за «неправильной» позиции по вопросу повышения пенсионного возраста: он отказался поддерживать повышение на заседании комитета. И хотя к пленарному заседанию позиция Сергея Гущина изменилась — депутат, как и все его однопартийцы, проголосовал «за», — избежать наказания ему не удалось.
Комментарий: нет возможности работать на постоянной основе
Хотя представители оппозиции заявляют, что Гущин стал «жертвой системы», сам депутат говорит, что причины его ухода с поста председателя комитета более прозаичны.
«В свете майского указа президента и вопросов, стоящих сегодня перед нашим регионом, председатель социального комитета должен работать на постоянной основе. У меня такой возможности в связи с занятостью на посту руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия нет. Поэтому мной и было принято решение об уходе с поста председателя комитета по социальным вопросам», — пояснил Сергей Гущин.
Фото: Законодательное собрание Кировской области
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