В Петербурге изучают влияние жары на дороги

В лаборатории Центра комплексного благоустройства за полгода провели около 170 испытаний асфальтобетона, произведенного на петербургских заводах.

Специалисты анализируют, как дорожная смесь противостоит высоким температурам. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга.

При жаркой погоде асфальт на улицах может нагреваться до 60 градусов. В Центре комплексного благоустройства в лабораторных условиях моделируют схожую ситуацию. Оборудование делает 8 тысяч проходов по нагретому асфальтобетону. Специалисты анализируют, как смесь реагирует на такое воздействие, приводит ли оно к образованию колеи.

Всего дорожно-строительная испытательная лаборатория Центра комплексного благоустройства, подведомственного комитета по благоустройству, выполняет около 20 видов различных исследований и замеров, производя в год более 8 тысяч испытаний. Состояние дорожной сети во многом определяется тем, какие материалы были заложены при проектировании, что применялось при производстве работ и как эти работы выполнялись.

На современном оборудовании анализируют качество песка, щебня и гравия, битумов, минеральных порошков, асфальтобетонов, строительно-дорожных изделий из камня, поставляемых для ремонта дорог в Петербурге . В течение строительного сезона специалисты проверили продукцию всех петербургских асфальтобетонных производств. Работники лаборатории также контролируют, соблюдаются ли технологии при ремонте и строительстве дорог, выполняются ли технические условия и требования стандартов.

За первые полгода в лаборатории изучили около 500 образцов асфальтобетонных смесей, проверив их соответствие требованиям ГОСТа, провели более 200 исследований минеральных материалов, применяемых на дорогах.

С начала года исследовано более 300 кернов с отремонтированных и новых дорог. Кернами специалисты называют фрагменты цилиндрической формы, которые с помощью специальной установки извлекают из слоя дорожной конструкции, чтобы оценить ее состав и структуру, плотность и водонасыщение дорожного покрытия. Чем плотнее полотно, тем меньше в нем воды и тем дольше прослужит дорога. На этот показатель также влияет толщина слоев дорожной одежды — подобные замеры проводились в этом году около 380 раз.

Лаборатория обеспечивают многоступенчатый контроль на старте, в процессе и при завершении строительных и ремонтных работ на дорогах города. При вводе новых объектов заказчики опираются не данные бумаг и визуальный осмотр объектов, а на результаты лабораторных исследований.

К помощи специалистов дорожной лаборатории обращаются представители Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Комитета по строительству, муниципальные округа, а в спорных вопросах — и надзорные органы.

Кроме того, в лаборатории изучают новыми материалы и модификаторы, которые отечественные и зарубежные организации предлагают для улучшения асфальтобетонной смеси и увеличения срока службы дорожных покрытий. Сотрудники проводят наблюдения за состоянием объектов, построенных в последние годы с применением новых материалов и технологий.