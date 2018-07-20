Более 1,5 тыс. рабочих мест планируется создать в КЧР при реализации инвестпроектов

ЧЕРКЕССК , 20 июля. / ТАСС /. Реализация инвестиционных проектов в разных сферах экономики позволила в прошлом году создать в Карачаево-Черкесии более 3 тыс. рабочих мест, власти планируют в 2018 году создать еще 1,5 тыс. мест, сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов на совещании по социально-экономическому развитию региона с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"В настоящее время в Карачаево-Черкесии реализуется порядка 20 инвестиционных проектов на сумму свыше 200 млрд рублей. За прошлый год благодаря реализации инвестпроектов во всех сферах экономики создано более 3 тысяч рабочих мест, из них около 900 — высокопроизводительных. В этом году планируется создать еще более 1,5 тысячи новых рабочих мест", — сказал Темрезов.

В числе успешных инвестиционных проектов он назвал проекты по развитию всесезонного курорта «Архыз», по модернизации и созданию новых промышленных предприятий, а также проекты, направленные на развитие АПК.

Темрезов отметил, что повышение инвестиционной привлекательности региона, создание благоприятных и комфортных условий для бизнеса — один из приоритетов КЧР.