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Более 1,5 тыс. рабочих мест планируется создать в КЧР при реализации инвестпроектов
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Более 1,5 тыс. рабочих мест планируется создать в КЧР при реализации инвестпроектов 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 20 июля. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов в разных сферах экономики позволила в прошлом году создать в Карачаево-Черкесии более 3 тыс. рабочих мест, власти планируют в 2018 году создать еще 1,5 тыс. мест, сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов на совещании по социально-экономическому развитию региона с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
"В настоящее время в Карачаево-Черкесии реализуется порядка 20 инвестиционных проектов на сумму свыше 200 млрд рублей. За прошлый год благодаря реализации инвестпроектов во всех сферах экономики создано более 3 тысяч рабочих мест, из них около 900 — высокопроизводительных. В этом году планируется создать еще более 1,5 тысячи новых рабочих мест", — сказал Темрезов.
В числе успешных инвестиционных проектов он назвал проекты по развитию всесезонного курорта «Архыз», по модернизации и созданию новых промышленных предприятий, а также проекты, направленные на развитие АПК.
Темрезов отметил, что повышение инвестиционной привлекательности региона, создание благоприятных и комфортных условий для бизнеса — один из приоритетов КЧР.
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