В деревне Кауп под Зеленоградском началось строительство «Длинного дома викингов»

В деревне эпохи викингов Кауп, которая находится в посёлке Романово Зеленоградского района, началась подготовка к строительству выставочного павильона «Длинный дом викингов». Об этом «Клопс» рассказала арт-директор центра исторической реконструкции «Кауп» Анжелика Лебедева.

По её словам, стройку не удастся завершить к реконструкторскому фестивалю, который пройдёт с 10 по 12 августа, как это планировалось ранее. «На возведение „Длинного дома“ потребуется месяца два», — отметила Анжелика Лебедева.