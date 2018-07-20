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В деревне Кауп под Зеленоградском началось строительство «Длинного дома викингов»
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В деревне Кауп под Зеленоградском началось строительство «Длинного дома викингов» 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В деревне эпохи викингов Кауп, которая находится в посёлке Романово Зеленоградского района, началась подготовка к строительству выставочного павильона «Длинный дом викингов». Об этом «Клопс» рассказала арт-директор центра исторической реконструкции «Кауп» Анжелика Лебедева.
По её словам, стройку не удастся завершить к реконструкторскому фестивалю, который пройдёт с 10 по 12 августа, как это планировалось ранее. «На возведение „Длинного дома“ потребуется месяца два», — отметила Анжелика Лебедева.
Проект «Длинного дома» представили в администрации Зеленоградска в декабре прошлого года. Основная постройка деревни викингов Кауп станет выставочным павильоном и будет принимать гостей круглый год.
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