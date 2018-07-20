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Интерактивную программу для детей провел Центр досуга «НЕО-XXI век»
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Интерактивную программу для детей провел Центр досуга «НЕО-XXI век» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Интерактивная развлекательная программа для детей прошла в ТЦСО «Чертаново» в четверг, 19 июля.
В развлечениях, которые организовал Центр досуга «НЕО— XXI век», приняли участие ребята из «Московской смены». Гости праздника участвовали в подвижных играх, отвечали на вопросы интеллектуальных викторин и выполняли музыкальные задания на развитие слуха и голоса.
‒Ребята с удовольствием выполняли задания и пели песни, ‒ рассказала редакции газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» сотрудница центра Ираида Вострикова. ‒ А в конце мероприятия все получили сладкие призы.
Ознакомиться с афишей спортивных и развлекательных событий Центра досуга можно в официальной группе «НЕО-XXI век».
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