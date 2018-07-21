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Как уберечь ребенка от комаров без вреда для здоровья?
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Как уберечь ребенка от комаров без вреда для здоровья? 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Надоели комары? Мешают спать, кусают малыша? Хватит это терпеть! Пора разобраться с этими непрошеными гостями! А как это сделать — расскажу в этом ролике.
Аист на крыше: последние новости
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