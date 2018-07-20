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Бывший тренер вратарей «Челси» Спинелли перешел в «ПСЖ»
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Бывший тренер вратарей «Челси» Спинелли перешел в «ПСЖ» 

Советский спорт 1 час назад
«Пари Сен-Жермен» объявил о назначении тренером вратарей итальянца Джанлуку Спинелли, который вошел в тренерский штаб немца Томаса Тухеля.
51-летний специалист провел предыдущие два сезона в «Челси» в штабе Антонио Конте, а до этого 12 лет — в «Дженоа». За это время в клубе сменилось 16 главных тренеров, но Спинелли неизменно сохранял свой пост.
Кроме того, с 2014 года тренер работает в сборной Италии. Таким образом, он хорошо знаком с Джанлуиджи Буффоном, который в июле подписал с чемпионами Франции двухлетний контракт.
Добавим, что во вратарскую бригаду «ПСЖ» также сейчас входят француз Альфонс Ареоля и немец Кевин Трапп.
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