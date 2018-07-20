Бывший тренер вратарей «Челси» Спинелли перешел в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» объявил о назначении тренером вратарей итальянца Джанлуку Спинелли, который вошел в тренерский штаб немца Томаса Тухеля

51-летний специалист провел предыдущие два сезона в «Челси» в штабе Антонио Конте, а до этого 12 лет — в «Дженоа». За это время в клубе сменилось 16 главных тренеров, но Спинелли неизменно сохранял свой пост.

Кроме того, с 2014 года тренер работает в сборной Италии . Таким образом, он хорошо знаком с Джанлуиджи Буффоном, который в июле подписал с чемпионами Франции двухлетний контракт.