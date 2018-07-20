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Минтруд предложил сделать двухдневной первую рабочую неделю в мае 2019 года
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Минтруд предложил сделать двухдневной первую рабочую неделю в мае 2019 года 

Ведомости 1 час назад
Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году. Копия документа размещена на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, министерство предлагает сделать в первую рабочую неделю мая 2019 г. только два рабочих дня. «Предлагается выходные дни 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, … перенести на 2 и 3 мая соответственно», — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Ведомство предложило перенести выходные дни в целях рационального планирования рабочего времени, а также соблюдения интересов граждан по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга.
Согласно проекту постановления, нерабочими днями предлагается признать следующие даты: с 30 декабря текущего года по 8 января следующего года, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, а также с 2 по 4 ноября.
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