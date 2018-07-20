Матовников оценил задолженность за газ и электроэнергию в СКФО в 120 млрд рублей

ЧЕРКЕССК , 20 июля. / ТАСС /. Совокупный долг населения и коммерческих организаций за газ и электроэнергию в регионах СКФО по состоянию на 1 мая 2018 года превысил 120 млрд рублей. Об этом в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Карачаево-Черкесии сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Задолженность потребителей субъектов СКФО за электроэнергию по состоянию на 1 мая 2018 года составляет 27,094 млрд рублей. По КЧР данная задолженность составляет на 1 мая текущего года 474 млн рублей. Просроченная кредиторская задолженность потребителей СКФО в целом в округе за газ на 1 мая 2018 составляет 95,902 млрд рублей", — сказал Матовников.

Он отметил, что задолженность потребителей СКФО по оплате газоснабжения продолжает расти. «По КЧР рост задолженности за газ составил от 1,098 млрд рублей на начало 2017 года до 2,506 млрд рублей на 1 мая текущего года. Это проблемный вопрос, который наши показатели точно рушит», — добавил полпред.

При этом он отметил, что «бюджетные организации справляются с этой проблемой — не справляется население и не справляются коммерческие структуры по разным причинам».