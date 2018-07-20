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Под Волгоградом рабочие в одночасье спилили аллею деревьев с полувековой историей
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Под Волгоградом рабочие в одночасье спилили аллею деревьев с полувековой историей 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В поселке Киляковка Среднеахтубинского района спилили высокие деревья, закрывавшие дома от палящего солнца. Местные жители уверены, что вскоре на месте полувековых вязов рядом с ними вырастут новые дома.
Рабочие пустили под топор шесть высоких вязов
— Сегодня рабочие занесли свои электропилы над деревьями, которые сажали полвека назад, — рассказывает местный житель Владимир. — Они росли на придомовой территории и создавали естественную тень.
По словам жителей поселка Киляковка, в ответ на все вопросы рабочие отправляют к своему начальнику.
— Говорят, что землю на улице Тракторозаводской выкупил частник, — уточняет Владимир. — Вот бригада, которая пилит наши вязы, и направляет нас к нему. Он, мол, ответит на все вопросы. А они тем временем оперативно справились с шестью деревьями, попилили их на части и погрузили на трактор.
В администрации Среднеахтубинского района на звонки редакции ответили лишь протяжным гудком. Без ответа вопрос корреспондентов оставили и администрации Ахтубинского района.
Мы будем рады услышать комментарии официальных лиц по телефону 8 (8442) 26–63–92.
Вырубленные деревья уже не раз становились камнем преткновения. Несколько месяцев назад жителям Кировского района, пожаловавшимся на огромную сухую ветку, вместо деревьев с пышной кроной оставили лишь голые стволы. На искромсанные ветки в редакцию жаловались и жители Семи ветров в Дзержинском районе.
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