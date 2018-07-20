Под Волгоградом рабочие в одночасье спилили аллею деревьев с полувековой историей

В поселке Киляковка Среднеахтубинского района спилили высокие деревья, закрывавшие дома от палящего солнца. Местные жители уверены, что вскоре на месте полувековых вязов рядом с ними вырастут новые дома.

Рабочие пустили под топор шесть высоких вязов

— Сегодня рабочие занесли свои электропилы над деревьями, которые сажали полвека назад, — рассказывает местный житель Владимир. — Они росли на придомовой территории и создавали естественную тень.

По словам жителей поселка Киляковка, в ответ на все вопросы рабочие отправляют к своему начальнику.

— Говорят, что землю на улице Тракторозаводской выкупил частник, — уточняет Владимир . — Вот бригада, которая пилит наши вязы, и направляет нас к нему. Он, мол, ответит на все вопросы. А они тем временем оперативно справились с шестью деревьями, попилили их на части и погрузили на трактор.

В администрации Среднеахтубинского района на звонки редакции ответили лишь протяжным гудком. Без ответа вопрос корреспондентов оставили и администрации Ахтубинского района.

Мы будем рады услышать комментарии официальных лиц по телефону 8 (8442) 26–63–92.