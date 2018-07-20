Заходите, гости дорогие: как житель Кыргызстана стал успешным бизнесменом

Гостеприимство — секрет успеха. 24-летний Азиз Исабеков открыл первый в своем селе гестхаус для иностранцев. Благодаря ему путешественники со всего мира приобщаются к кыргызской культуре и знакомятся с местными красотами.

«Let’s drink tea» (Давайте пить чай), — тихим, но звучным голосом Азиз приглашает гостей за стол. Говорит с заметным акцентом, но уверенно. Его гости только с дороги. Сегодня это экологи из Чехии

Они аккуратно усаживаются за небольшой деревянный стол. Азиз смастерил его сам. На столе — свежее малиновое варенье, душистый чай с мятой, каймак (сметана) и боорсоки — обжаренные в масле кусочки теста. Обязательные кыргызские угощения. В доме Азиза туристы не клиенты, а гости.

Иностранцами жителей села Тар-Суу (в 100 км от Бишкека ) не удивить. Уже несколько лет путешественники из самых разных стран приезжают к 24-летнему Азизу Исабекову. Его гостевой дом первый и единственный в этом районе.

Гестхаус (как его называет Азиз) — саманный дом в 120 квадратов, рассчитанный на 18 человек. С виду ничего примечательного. Но едва оказавшись внутри, сразу очаровываешься уютом и изобретательностью.

«Мы здесь все делали своими руками, покупали только бытовую технику», — рассказывает хозяин. Жалюзи — из камыша, стулья и столы из дерева. Стены и пол обиты досками. «Кантри стиль», — смеется Азиз.

«Мне хотелось, чтобы гости приезжали к нам и чувствовали себя безопасно и спокойно — как в деревне у бабушки, и вдобавок к этому могли прочувствовать местную культуру», — делится владелец дома.

Строить свой бизнес Азиз задумал три года назад. Действовал интуитивно — он не знал ни основ гостиничного дела, ни английского языка. Понимал, что иностранцы едут в Кыргызстан за диковинными традициями, местной кухней, пленительной природой. Значит, он должен им все это дать.

Начал с изучения языка. В течение 7-ми месяцев занимался по самоучителю. Приглашал случайных прохожих-иностранцев домой, общался с ними. Доведя язык до разговорного уровня, стал изучать правила гостиничного дела. Параллельно всей семьей строили гостевой дом. Дело пошло через год — после того, как разместил рекламу в соцсетях. Первыми на объявление откликнулись туристы из Польши

Германии, «После этого были гости из Франции Швейцарии …сам не заметил, как туристы потянулись вереницей. В сезон к нам приезжают до 600 человек», — рассказывает Азиз.

Молодому бизнесмену помогают сестра и мама. Сестра взяла на себя административные вопросы, а мама — кухню. Чолпон эже (мама Азиза) — прекрасная хозяйка, ее конек — мясные блюда.

«У нас мясоедами становятся даже вегетарианцы. Сначала отнекиваются — мол, не могу, не люблю, не буду, а когда пробуют — за уши не оттянешь», — смеется Чолпон Оморова.

Для чешских гостей она готовит куурдак — кыргызское жаркое. Говорит, что у чехов оно в фаворитах.

До обеда остается час. Этой группе туристов повезло: пока ждут, могут понаблюдать за тем, как Азиз и его соседи на заднем дворе устанавливают юрту, традиционное жилище кыргызов. После сборки это будет еще один «номер» для туристов.

Иностранцы скопились не только вокруг «строящейся» юрты. Толпа образовалась и во дворе соседки Азиза Гульжамал Апы, невысокой добродушной старушки лет 80. Она с гордостью демонстрирует гостям свои войлочные шедевры: десятки ширдаков, ала-кийизов (узорные национальные ковры разных цветов и размеров). Мастерица помогает гостям разложить ковры, чтобы они могли полностью их рассмотреть.

«Ширдаки вешают на стены или застилают ими пол, они очень прочные — хранятся до 100 лет. Название происходит от слова «шырык», что означает «стегание». Это один из способов создания такого ковра. С древних времен считалось, что войлок оберегает людей от злых духов», — улыбаясь, рассказывает Гульжамал апа.

У женщин разбегаются глаза. «Jaká krása» (Какаая красота!), — упоенно произносит одна из них.

Они начинают расспрашивать рукодельницу о тонкостях создания войлочных циновок, о том, сколько это занимает времени, и как этому научиться. Их разговор прерывает мягкий голос Чолпон эже из кухни: обед готов, все к столу. Приглашение сопровождает душистый аромат мяса и зелени.

Туристы моментально оставляют дела и дружно двигаются в сторону столовой. За считанные секунды «оккупируют» стол и, торопясь, пробуют неизвестное им блюдо. «Lahodné, ммм» (Очееень вкусно!), — восторженно рапортует рыжеволосый мужчина с веснушками на щеках. Его компания дружно соглашается. Азиз тем временем седлает для гостей лошадей. Скакунов арендует у соседей. После обеда запланирована прогулка по окрестностям. Это часть развлекательной программы. Все туристы перед приездом озвучивают пожелания по досугу: рыбалка, треккинг, сплав по реке. Чаще всего просят прокатиться верхом по горным тропам. «У нас есть все для экстремального и спокойного отдыха: лесистые горы, крутые склоны, бурная река», — говорит Азиз.

Завтра по плану знакомство с комузом и игра в альчики (кыргызский аналог игры «городки»). Программа расписана по часам: туристам должно быть интересно. Они должны себя ощущать не просто клиентами, а дорогими гостями. «Только в этом случае им захочется вернуться снова. Проверено!», — со знающим видом говорит такой молодой, но уже опытный бизнесмен.

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