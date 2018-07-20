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Ташаев: «Самый сильный интерес был именно со стороны „Спартака“
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Ташаев: «Самый сильный интерес был именно со стороны „Спартака“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Новичок "Спартака" Александр Ташаев рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан «красно-белых». По словам футболиста, его хорошо приняли в новом коллективе.
— Вы уже давно тренируетесь в составе «Спартака», познакомились с командой. Какие ощущения?
— Чувствую себя нормально. Ребята меня хорошо приняли. Кого-то знал еще до перехода в «Спартак». Андрея Ещенко, например. С Жорой Джикией познакомились на спонсорском мероприятии, Саню Селихова знал по молодежке, как и Артёма Тимофеева. С Тёмой вообще постоянно играли раньше друг против друга по юношам. Так что период адаптации проходит хорошо.
— В СМИ писали, что перед вами стоял выбор: «Спартак» или "Зенит", а позже подключился и «Локомотив».
— Агент говорил мне, что были определенные варианты. Выбрал «Спартак», потому что эта команда мне очень симпатична, она всегда борется за высокие места. Тот факт, что остаюсь в Москве, тоже большой плюс. Я вырос в столице, тут родители, не особенно хотелось уезжать. К тому же, насколько я знаю, самый сильный и предметный интерес был именно со стороны «Спартака».
— По первым тренировкам и матчам уже поняли, в какой футбол играет «Спартак»?
— Пока что прошло мало времени. Я тут чуть больше недели. Сейчас тренировки в основном носят нагрузочный характер. Тактика тоже есть, но, думаю, ее будет больше ближе к официальным матчам.
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