Ташаев: «Самый сильный интерес был именно со стороны „Спартака“

Новичок "Спартака" Александр Ташаев рассказал о своих впечатлениях от перехода в стан «красно-белых». По словам футболиста, его хорошо приняли в новом коллективе.

— Вы уже давно тренируетесь в составе «Спартака», познакомились с командой. Какие ощущения?

— Чувствую себя нормально. Ребята меня хорошо приняли. Кого-то знал еще до перехода в «Спартак». Андрея Ещенко , например. С Жорой Джикией познакомились на спонсорском мероприятии, Саню Селихова знал по молодежке, как и Артёма Тимофеева . С Тёмой вообще постоянно играли раньше друг против друга по юношам. Так что период адаптации проходит хорошо.

— В СМИ писали, что перед вами стоял выбор: «Спартак» или "Зенит" , а позже подключился и «Локомотив».

— Агент говорил мне, что были определенные варианты. Выбрал «Спартак», потому что эта команда мне очень симпатична, она всегда борется за высокие места. Тот факт, что остаюсь в Москве , тоже большой плюс. Я вырос в столице, тут родители, не особенно хотелось уезжать. К тому же, насколько я знаю, самый сильный и предметный интерес был именно со стороны «Спартака».

— По первым тренировкам и матчам уже поняли, в какой футбол играет «Спартак»?

— Пока что прошло мало времени. Я тут чуть больше недели. Сейчас тренировки в основном носят нагрузочный характер. Тактика тоже есть, но, думаю, ее будет больше ближе к официальным матчам.