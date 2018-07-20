В озере Шенфлиз дайвер нашел молодого утопленника 

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность молодого человека, тело которого было обнаружено в Калининграде в озере Шенфлиз, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Страшную находку сделал дайвер во время подводной рыбалки. В воде он заметил тело мужчины. Прибывшие на место спасатели подняли утопленника, которому на вид около 20-25 лет, на поверхность.
Причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.