В озере Шенфлиз дайвер нашел молодого утопленника

Страшную находку сделал дайвер во время подводной рыбалки. В воде он заметил тело мужчины. Прибывшие на место спасатели подняли утопленника, которому на вид около 20-25 лет, на поверхность.

Причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.