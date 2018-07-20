Ещё
В озере Шенфлиз дайвер нашел молодого утопленника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В озере Шенфлиз дайвер нашел молодого утопленника 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность молодого человека, тело которого было обнаружено в Калининграде в озере Шенфлиз, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Страшную находку сделал дайвер во время подводной рыбалки. В воде он заметил тело мужчины. Прибывшие на место спасатели подняли утопленника, которому на вид около 20-25 лет, на поверхность.
Причину смерти предстоит установить судебно-медицинской экспертизе. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
АиФ: последние новости
Один из крупнейших свинокомлексов Калининградской области пострадал от АЧС Замок «Прейсиш-Эйлау» в Багратионовске будет законсервирован В Калининградской области зафиксировали 9 случаев отравления грибами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста867
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры109
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных20
Умерла Мария Спивак10
Фото кабинета Медведева удивило россиян112
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение