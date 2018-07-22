На майские праздники в 2019 году россияне отдохнут 9 дней

Минтруд РФ опубликовал проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2019 году», передает НСН.

Из документа следует, что в новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней, а на майские — 9 дней в общей сложности.

Так, новогодние выходные запланированы с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года. Выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая, что позволит россиянам отдыхать с 1 по 5 мая включительно. Также выходными будут дни с 9 по 12 мая.

Помимо этого нерабочими будут 23-24 февраля, с 8 по 10 марта, 12 июня и 2-4 ноября.