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На майские праздники в 2019 году россияне отдохнут 9 дней
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На майские праздники в 2019 году россияне отдохнут 9 дней 

Газета.Ru 1 час назад
Минтруд РФ опубликовал проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2019 году», передает НСН.
Из документа следует, что в новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней, а на майские — 9 дней в общей сложности.
Так, новогодние выходные запланированы с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 года. Выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая, что позволит россиянам отдыхать с 1 по 5 мая включительно. Также выходными будут дни с 9 по 12 мая.
Помимо этого нерабочими будут 23-24 февраля, с 8 по 10 марта, 12 июня и 2-4 ноября.
В Минтруда пояснили, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Оно, по мнению чиновников, позволит соотечественникам комфортно организовать досуг не только в зимний, но и в весенне-летний период, пишет Газета.ру
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