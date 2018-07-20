В городе Ессентуки открывается кинофестиваль «Хрустальный Источникъ» 

21 июля сразу в пяти городах КамМинВод — Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Пятигорске и Георгиевске стартует Первый кинофестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникъ».
Основная площадка, где будут соревноваться конкурсные фильмы и где пройдет торжественное открытие и закрытие фестиваля, — город Ессентуки, мультиплекс «Дружба». Именно в «Дружбе» родилась идея о создании такого фестиваля. Известный актер Эвклид Кюрзидис, выступая на открытии мультиплекса, оценив достоинства зала и заинтересованность публики к российскому кино, заявил, что на такой прекрасной площадке хорошо было бы провести серьезный кинофестиваль, учитывая еще и тот факт, что знаменитый курорт с водолечебницами нуждается в культурном обрамлении. И эта идея, «брошенная» в зал скорее случайно, неожиданно нашла отклик у представителей власти, бизнесменов, предпринимателей и многих других, кто и словом, и делом, и рублем поддержал рождение фестиваля.
Эвклида Кюрзидиса в Ставропольском крае знают и любят, он школьником жил в Ессентуках. «Здесь я вырос, здесь мой родительский дом, здесь я получил и приобрел все, что сейчас помогает мне в жизни и в творчестве», — сказал актер Ревизору.ru. Эвклид признался, что давно мечтал сделать для своего города и других городов Ставропольского края что-то хорошее и важное в плане культуры. И теперь, можно сказать, неожиданно такая возможность появилась.
Кинофестиваль откроет традиционное для всех фестивалей шествие участников и гостей по «красной» дорожке, старт которой начнется от мультиплекса «Дружба». Об этом можно было бы и не говорить. Но эта дорожка — один из главных козырей фестиваля, она самая длинная в Европе — 555 метров! Именно по ней пройдут звезды российского кино, члены жюри, почетные гости и режиссеры, актеры, продюсеры, представленных на фестивале картин, что даст возможность тысячам зрителей увидеть своих кумиров в непосредственной близости. Публика с нетерпением ждет выхода на дорожку Светланы Немоляевой, Натальи Варлей, Юрия Стоянова, Нонны Гришаевой, Ольги Прокофьевой, Николая Лебедева, Александра Прошкина и других известных людей кино. Церемония открытия фестиваля «Хрустальный Источникъ» пройдет под звездным небом, на театральной площади города. Со словами приветствия выступит губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров. Ведущие церемонии — Александр и Екатерина Стриженовы. На пространстве с экраном более чем 120 кв м. и мощностью звука 100 квт выступят не только московские гости, но и коллективы кавказских минеральных вод. Завершит церемонию — презентация Гимна фестиваля, праздничный фейерверк и показ первого конкурсного фильма «Жили-Были» режиссера Эдуарда Парри. Картину представит продюсер Екатерина Сарычева.
Всего в конкурсной программе -11 картин, подтверждающих живучесть и сплав разных жанров: притча-драма «Царь-Птица» режиссера Эдуарда Назарова, социальная драма «Непрощенный» Сариака Андреасяна, военно-исторический альманах «Свидетели» Константина Фама, драма «Холодное танго» Павла Чухрая, фэнтези «Доминика» Олега Агейчева, драма «Сын» Славы Росса, драма-комедия «Жги» Кирилла Плетнева, мелодрама «Карп отмороженный» Владимира Котта, военная драма «Три дня до весны» Александра Касаткина, фэнтези-приключения «Скиф» Рустама Мосафира.
Оценивать эти фильмы будет представительное жюри во главе с выдающимся кинодраматургом, лауреатом премии «Оскар» Рустамом Ибрагимбековым. Но не только жюри, но и зрители проголосуют за лучший фильм, который получит специальный приз зрительских симпатий. Не только конкурсными показами будет жить фестиваль. В параллельных программах, рассчитанных на разные вкусовые пристрастия любителей кино, пройдут показы советской классики под открытым небом. Представлять любимые многими поколениями фильмы в этих городах будут не менее любимые актеры Александр Михайлов, Наталья Варлей, Ия Нинидзе, Дмитрий Харатьян и многие другие.
Одна из программ посвящена литературе и экранизациям, ее украсили лучшие образцы этого жанра: «Хармс» Ивана Болотникова, «Три сестры» Юрия Грымова, «Язычники» Валерии Сурковой, «Ке-ды» Сергея Соловьева. Специально для семейного просмотра, для детей — лучшие фильмы из «золотого» фонда отечественного мультипликационного кино: «Винни-Пух», «Кот-рыболов», «Каникулы в Простаквашино», «Фильм, фильм, фильм», «Бременские музыканты», «По следам Бременских музыкантов 2», «Необыкновенный матч», «Антошка», «Песня мышонка». Эти и другие мультфильмы покажут на центральных площадях городов Ессентуки, Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Георгиевска.
Одной из фестивальных программ станет ретроспектива фильмов с участием президента кинофестиваля «Хрустальный Источникъ» Эвклида Кюрдзидиса. Зрители увидят легендарный фильм Балабанова «Война», где Эвклид сыграл роль Руслана Шамаева, интригующую драму «Семь верст до небес» (роль Левы), комедии «От 180 и выше» (роль Зурика) и «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ» (роль Джафар), мелодраму «Сатисфакция» (главная роль Баумгартен) и презентационный фрагмент картины «Главный грек Российской империи».
Фестиваль закроется 28 июля фильмом — победителем.