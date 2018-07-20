В городе Ессентуки открывается кинофестиваль «Хрустальный Источникъ»

Железноводске, Пятигорске и 21 июля сразу в пяти городах КамМинВод — Ессентуках, Кисловодске Георгиевске стартует Первый кинофестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникъ».

Основная площадка, где будут соревноваться конкурсные фильмы и где пройдет торжественное открытие и закрытие фестиваля, — город Ессентуки, мультиплекс «Дружба». Именно в «Дружбе» родилась идея о создании такого фестиваля. Известный актер Эвклид Кюрзидис, выступая на открытии мультиплекса, оценив достоинства зала и заинтересованность публики к российскому кино, заявил, что на такой прекрасной площадке хорошо было бы провести серьезный кинофестиваль, учитывая еще и тот факт, что знаменитый курорт с водолечебницами нуждается в культурном обрамлении. И эта идея, «брошенная» в зал скорее случайно, неожиданно нашла отклик у представителей власти, бизнесменов, предпринимателей и многих других, кто и словом, и делом, и рублем поддержал рождение фестиваля.

Эвклида Кюрзидиса в Ставропольском крае знают и любят, он школьником жил в Ессентуках. «Здесь я вырос, здесь мой родительский дом, здесь я получил и приобрел все, что сейчас помогает мне в жизни и в творчестве», — сказал актер Ревизору.ru. Эвклид признался, что давно мечтал сделать для своего города и других городов Ставропольского края что-то хорошее и важное в плане культуры. И теперь, можно сказать, неожиданно такая возможность появилась.

Оценивать эти фильмы будет представительное жюри во главе с выдающимся кинодраматургом, лауреатом премии «Оскар» Рустамом Ибрагимбековым. Но не только жюри, но и зрители проголосуют за лучший фильм, который получит специальный приз зрительских симпатий. Не только конкурсными показами будет жить фестиваль. В параллельных программах, рассчитанных на разные вкусовые пристрастия любителей кино, пройдут показы советской классики под открытым небом. Представлять любимые многими поколениями фильмы в этих городах будут не менее любимые актеры Александр Михайлов , Наталья Варлей, Ия Нинидзе Дмитрий Харатьян и многие другие.

Одной из фестивальных программ станет ретроспектива фильмов с участием президента кинофестиваля «Хрустальный Источникъ» Эвклида Кюрдзидиса. Зрители увидят легендарный фильм Балабанова «Война», где Эвклид сыграл роль Руслана Шамаева, интригующую драму «Семь верст до небес» (роль Левы), комедии «От 180 и выше» (роль Зурика) и «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ» (роль Джафар), мелодраму «Сатисфакция» (главная роль Баумгартен) и презентационный фрагмент картины «Главный грек Российской империи».

Фестиваль закроется 28 июля фильмом — победителем.