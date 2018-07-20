В немецком Любеке мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса

В немецком городе Любек неизвестный напал с ножом на пассажиров городского автобуса. Как сообщила прокуратура, жертв нет, однако имеются раненые. Прокуратура также не исключает террористической подоплеки нападения.

Пока точные обстоятельства происшествия неизвестны. Мужчина атаковал пассажиров внезапно, когда автобус проезжал район Кюкниц. Сейчас местность частично оцеплена.

По информации прокуратуры, ранены восемь человек. Ранее ошибочно сообщались о двух тяжело раненых и 12 легко пострадавших. Представитель полиции официально заявил, что жертв нет, однако не подтвердил информацию о тяжести телесных повреждений.

Преступник уже арестован. Как заявил прокурор, речь идет о молодом мужчине, о его национальности сведений пока нет. Личность нападавшего ещё не установлена. Незадолго до задержания нападавший оставил на месте происшествия дымящийся рюкзак.

Один из свидетелей рассказал изданию «Бильд», что мужчина ехал в автобусе по маршруту в направлении Травемюнде. Он внезапно уронил рюкзак, вытащил орудие преступления и напал на пассажиров. Водитель тотчас же остановил автобус и открыл все двери, чтобы выпустить пассажиров. После этого преступник напал и на водителя.

Полицейские патрульной машины, случайно находившейся рядом, заметили ЧП и смогли быстро поймать злоумышленника.