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Стойки активации удаленного пополнения карт «Тройка» расположат на остановках в 4 квартале года
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Стойки активации удаленного пополнения карт «Тройка» расположат на остановках в 4 квартале года 

Управа района Братеево города Москвы 52 минуты назад
Фото: Братеево
Терминалы активации удаленного пополнения «Тройки» расположат на остановках общественного транспорта уже в четвертом квартале текущего года.
Как отметили в «Мосгортрансе», сейчас специалисты разрабатывают пилотный проект, а уже через полгода стойки активации для универсального проездного появятся на некоторых электрифицированных остановках общественного транспорта.
Несмотря на то, что пополнить «Тройку» можно в кассах метрополитена и остановках, а также с помощью электронного ресурса «Мосгортранса» и мобильного приложения, для того, чтобы карта начала действовать, необходимо спускаться в метро и активировать ее при помощи желтого терминала. Благодаря нововведению пассажиры наземного транспорта смогут активировать карты прямо на остановках.
Фото: Кира Убожкова
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