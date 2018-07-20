Стойки активации удаленного пополнения карт «Тройка» расположат на остановках в 4 квартале года

Терминалы активации удаленного пополнения «Тройки» расположат на остановках общественного транспорта уже в четвертом квартале текущего года.

Как отметили в «Мосгортрансе», сейчас специалисты разрабатывают пилотный проект, а уже через полгода стойки активации для универсального проездного появятся на некоторых электрифицированных остановках общественного транспорта.

Несмотря на то, что пополнить «Тройку» можно в кассах метрополитена и остановках, а также с помощью электронного ресурса «Мосгортранса» и мобильного приложения, для того, чтобы карта начала действовать, необходимо спускаться в метро и активировать ее при помощи желтого терминала. Благодаря нововведению пассажиры наземного транспорта смогут активировать карты прямо на остановках.

Фото: Кира Убожкова