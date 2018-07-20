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Рэпер Wiz Khalifa запретил мужчинам кусать бананы
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Рэпер Wiz Khalifa запретил мужчинам кусать бананы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Гетеросексуальные мужчины не должны есть бананы на публике, считает темнокожий рэпер Wiz Khalifa. Им следует крошить фрукты на мелкие кусочки, заявил исполнитель в интервью The Independent.
«Если ты среди других людей решил съесть банан, просто поломай его на части», — объяснил он. Обычное кусание фрукта, посчитал рэпер, может привести к тому, что люди будут подозревать мужчин в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Пользователи Twitter высмеяли Wiz Khalifa, обнаружив на его странице фотографию с огромным усатым бананом.
«Я хочу знать, что изменило отношение Wiz Khalifa к бананам после того, как было сделано это фото», — написала журналистка Ройзин О'Коннор.
В марте рэперша CupcakKe пожаловалась на администрацию YouTube, заблокировавшую ее клип на трек Deepthroat, в котором она сосет банан.
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