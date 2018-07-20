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Больному раком рязанцу удалили предстательную железу через небольшой надрез
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Больному раком рязанцу удалили предстательную железу через небольшой надрез 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Областной клинической больнице пациенту с раком предстательной железы провели опрхирургическое лечение для него провели лапароскопическую операцию сообщает пресс-служба регионального минздрава.
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