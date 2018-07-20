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На инженерную инфраструктуру в ТиНАО выделят 14 млрд рублей
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На инженерную инфраструктуру в ТиНАО выделят 14 млрд рублей 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
Город выделит 14 миллиардов рублей на инженерную инфраструктуру в ТиНАО, сообщает Стройкомплекс Москвы.
Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин пояснил, что масштабные проекты, обеспечивающие водо-, энерго-, газо— и теплоснабжение, реализуются параллельно. В 2018 году должны достроить водопровода от сетей "Мосводоканала" для жителей четырех поселений ТиНАО: Марушкинское, Кокошкинское, Филимонковское и Московский. Дальнейшее развитие сети рассчитано до 2025 года.
Руководитель департамента уточнил, что водоснабжение новых территорий увеличится более чем в два раза и будет сравнимо с обеспечением Новосибирска. К 2035 году вырастут объемы потребления и других ресурсов ЖКХ в ТиНАО, так что она округ станем сопоставима с остальной частью Москвы.
К 2023 году в ТиНАО появится 100 тысяч новых рабочих мест. Всего за шесть лет там создали 106 тысяч рабочих мест. Согласно прогнозам, через пять лет в ТиНАО будут жить порядка 350 тысяч человек.
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