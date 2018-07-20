Нижегородские рыбхозы получат субсидии в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области»

Нижегородские рыбхозы получат субсидии в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области »До конца года производство рыбы в регионе вырастет почти в 1,5 раза до 350 тонн. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. В частности, вдвое увеличится производство стерляди и форели.

По данным регионального комитета госохотнадзора, в Нижегородской области завершен первый этап отбора рыбоводных хозяйств для получения субсидий в рамках госпрограммы «Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области». Шесть предприятий подали 11 заявок на получение государственной поддержки.

«Следует отметить, что субсидии предоставляются только при условии увеличения объемов производства. Таким образом, заявленный рост объема производства рыбной продукции должен составлять более 350 тонн в 2018 г. В 2017 году этот показатель составил 259 тонн», — сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин

Евгений Люлин подчеркнул, что к 2020 году работа программы позволит увеличить производство рыбы в регионе почти в 2,5 раза — до 635 тонн в год. Это позволит сделать рыбные продукты более доступными для нижегородцев и сдержать рост цен на них.

Он добавил, что до сих пор рыбоводство в Нижегородской области «развивалось очень слабо», потому что «рыбхозы практически не обновляли оборудование и не увеличивали объемы производства». По словам Евгения Люлина, госпрограмма развития товарного рыбоводства, которая была разработана по поручению главы региона Глеба Никитина , «должна заметно улучшить ситуацию». «На сегодняшний день в области насчитывается 28 рыбоводных хозяйств, из них: 12 — прудовых, 6 — индустриальных и 10 — пастбищных хозяйств. Основными объектами аквакультуры в регионе являются: карповые — 67% от общего объема производства (карп, карась, толстолобики, белый амур); лососевые — 20% (форель озерная и ручьевая); осетровые — 10% (стерлядь, осётр русский); клариевый сом и окуневые — по 1,0%, и щука — 0,5% от общего объема производства», — пояснил руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко

«До этого года у нас никакой поддержки не было, в этом году нам планируют выделить средства из бюджета в пределах 7 млн рублей, — сообщила исполнительный директор ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» Лидия Магина. — Мы планируем направить данные средства на погашения затрат на корма и расширение товарных площадей».

Благодаря компенсации 50% затрат из средств областного бюджета предприятие планирует строительство еще двух ангаров, в которых разместятся мальковый, осетровый и форелевый цеха. Сейчас в рыбхозе выращивают такие виды рыб, как шип, стерлядь, сибирский осетр, ленский осетр и осетры альбиносы, а также радужная форель.

«При господдержке мы планируем увеличивать штат, нам нужны будут новые сотрудники», отметила Лидия Магина.

Напомним, в феврале 2018 года глава региона Глеб Никитин утвердил госпрограмму «Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области» с 2018 по 2020 годы. В течение трех лет из регионального бюджета будет выделено более 60 млн руб. на развитие рыбоводческих хозяйств. В частности в 2018 г. рыбоводы получат 16,8 млн руб. субсидий.

В рамках госпрограммы нижегородские рыбоводы получат субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал, субсидии на погашение части процентной ставки по кредитам и оплату повышения квалификации рыбоводов.