Ещё
Нижегородские рыбхозы получат субсидии в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородские рыбхозы получат субсидии в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородские рыбхозы получат субсидии в рамках программы «Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области»До конца года производство рыбы в регионе вырастет почти в 1,5 раза до 350 тонн. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. В частности, вдвое увеличится производство стерляди и форели.
По данным регионального комитета госохотнадзора, в Нижегородской области завершен первый этап отбора рыбоводных хозяйств для получения субсидий в рамках госпрограммы «Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области». Шесть предприятий подали 11 заявок на получение государственной поддержки.
«Следует отметить, что субсидии предоставляются только при условии увеличения объемов производства. Таким образом, заявленный рост объема производства рыбной продукции должен составлять более 350 тонн в 2018 г. В 2017 году этот показатель составил 259 тонн», — сообщил и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
Евгений Люлин подчеркнул, что к 2020 году работа программы позволит увеличить производство рыбы в регионе почти в 2,5 раза — до 635 тонн в год. Это позволит сделать рыбные продукты более доступными для нижегородцев и сдержать рост цен на них.
Он добавил, что до сих пор рыбоводство в Нижегородской области «развивалось очень слабо», потому что «рыбхозы практически не обновляли оборудование и не увеличивали объемы производства». По словам Евгения Люлина, госпрограмма развития товарного рыбоводства, которая была разработана по поручению главы региона Глеба Никитина, «должна заметно улучшить ситуацию». «На сегодняшний день в области насчитывается 28 рыбоводных хозяйств, из них: 12 — прудовых, 6 — индустриальных и 10 — пастбищных хозяйств. Основными объектами аквакультуры в регионе являются: карповые — 67% от общего объема производства (карп, карась, толстолобики, белый амур); лососевые — 20% (форель озерная и ручьевая); осетровые — 10% (стерлядь, осётр русский); клариевый сом и окуневые — по 1,0%, и щука — 0,5% от общего объема производства», — пояснил руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.
«До этого года у нас никакой поддержки не было, в этом году нам планируют выделить средства из бюджета в пределах 7 млн рублей, — сообщила исполнительный директор ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» Лидия Магина. — Мы планируем направить данные средства на погашения затрат на корма и расширение товарных площадей».
Благодаря компенсации 50% затрат из средств областного бюджета предприятие планирует строительство еще двух ангаров, в которых разместятся мальковый, осетровый и форелевый цеха. Сейчас в рыбхозе выращивают такие виды рыб, как шип, стерлядь, сибирский осетр, ленский осетр и осетры альбиносы, а также радужная форель.
«При господдержке мы планируем увеличивать штат, нам нужны будут новые сотрудники», отметила Лидия Магина.
Напомним, в феврале 2018 года глава региона Глеб Никитин утвердил госпрограмму «Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области» с 2018 по 2020 годы. В течение трех лет из регионального бюджета будет выделено более 60 млн руб. на развитие рыбоводческих хозяйств. В частности в 2018 г. рыбоводы получат 16,8 млн руб. субсидий.
В рамках госпрограммы нижегородские рыбоводы получат субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал, субсидии на погашение части процентной ставки по кредитам и оплату повышения квалификации рыбоводов.
Нижегородская правда: последние новости
Внимание, поиск! В Нижнем Новгороде пропал подросток! Выставка-признание «Нижегородцы, влюбленные в кино» пройдет в регионе В Дивееве 1 августа пройдут торжества в честь преподобного Серафима Саровского
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста832
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры103
Умерла Мария Спивак8
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных13
Фото кабинета Медведева удивило россиян108
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение